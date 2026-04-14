Mới đây, chỉ cần lướt Threads không khó để bắt gặp hàng loạt bài đăng chia sẻ kết quả một bài test có cái tên khá lạ: SBTI. Những tấm ảnh chụp màn hình với các nhãn như “ATM-er”, “MALO” hay “JOKE-R” xuất hiện liên tục, kéo theo hàng nghìn lượt tương tác và bình luận kiểu “chuẩn quá”, “đúng nha”, "sao mà hài dữ vậy",... Từ một khái niệm gần như vô danh, SBTI nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi, khiến nhiều người tò mò: Đây là bài test gì và nguồn gốc ở đâu?

Trên thực tế, bài test này có nguồn gốc từ Trung Quốc và đang chiếm sóng mạng xã hội xứ tỷ dân nhiều ngày vừa qua. Lướt các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc, không khó để bắt gặp một cụm từ xuất hiện dày đặc: SBTI . Từ Weibo, Douyin đến Xiaohongshu, đâu đâu cũng tràn ngập ảnh chụp kết quả test với những cái tên vừa lạ mà vừa hơi... vô tri.

Chỉ trong thời gian cực ngắn, SBTI đã leo thẳng lên top tìm kiếm, trở thành một trong những từ khóa hot nhất mạng xã hội xứ tỷ dân đầu tháng 4/2026. Theo các thống kê được truyền thông Trung Quốc tổng hợp, mức độ lan truyền của SBTI có thể xem là “hiện tượng một đêm”. Video gốc giới thiệu bài test đăng trên Bilibili đạt hàng trăm triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 24 giờ.

Trên Weibo, hashtag liên quan nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt đọc trong vài giờ đầu, sau đó mở rộng thành nhiều chủ đề phụ với tổng lượt tiếp cận lên tới hàng tỷ. Trong khi đó, trên Douyin, các video liên quan cán mốc hàng tỷ lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày. Thậm chí, website làm test cũng nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải do lượng truy cập tăng đột biến.

Nhiều người dùng đang chia sẻ lại hình ảnh thử bài test tính cách này trên Threads.

Từ một khái niệm gần như chưa từng được biết đến trước đó, SBTI bỗng trở thành “từ khóa quốc dân”, khiến không ít người tò mò.

Vậy SBTI thực chất là gì? Đây là viết tắt của Silly Big Personality Test - tạm hiểu là “bài kiểm tra tính cách ngớ ngẩn”.

Ngay từ cái tên, có thể thấy đây không phải một công cụ tâm lý học nghiêm túc. Thực tế, SBTI được tạo ra như một phiên bản “chế” từ MBTI personality test - bài trắc nghiệm tính cách vốn đã quá quen thuộc với giới trẻ. Tác giả của SBTI là một blogger trên Bilibili, ban đầu chỉ làm ra bài test này với mục đích rất cá nhân để khuyên bạn mình bớt uống rượu. Trong video đăng tải, anh thậm chí còn đặt tiêu đề: “ Tôi đã làm một bài test SBTI giả để lừa bạn mình làm thử” . Và người bạn đó sau khi làm test đã nhận kết quả là (DRUNK - kẻ nghiện rượu).

Tuy nhiên, sau khi chỉnh sửa và đăng tải công khai vào ngày 9/4/2026, sản phẩm “đùa cho vui” này lại bất ngờ bùng nổ toàn mạng.

Điểm khác biệt lớn nhất của SBTI so với MBTI nằm ở cách tiếp cận. Nếu MBTI cố gắng phân loại con người dựa trên các tiêu chí tâm lý học, thì SBTI lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại: phi lý, châm biếm và mang đậm màu sắc meme Internet.

Bài test thường gồm khoảng 31 câu hỏi, xoay quanh những tình huống đời thường nhưng được đẩy lên theo hướng “khó đỡ”, thậm chí có phần vô tri hoặc hơi “cà khịa”.

Một số câu hỏi trong bài test.

Và có cả những câu... vô tri thế này.

Người chơi chỉ cần chọn đáp án theo cảm tính, sau đó hệ thống sẽ trả về một “nhân cách” mang tính trào phúng. Bài test này miễn phí, sử dụng nhiều thứ tiếng khác nhau, phổ biến là tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt.

Kết quả của SBTI không phải 16 nhóm như MBTI, mà dao động khoảng 27-32 kiểu, với những cái tên khiến người đọc vừa buồn cười vừa… chột dạ. Có thể kể đến như “ATM-er” - Cây ATM di động, “MALO” - kiểu lười biếng, chỉ muốn nằm im, hay “JOKE-R” - kẻ tự biến mình thành trò cười. Mỗi kết quả đi kèm một đoạn mô tả ngắn, thường mang tính “đâm trúng tim đen” nhưng lại được diễn đạt theo cách hài hước, dễ chia sẻ.

Ví dụ một kết quả trả về như hình.

Có 26 kiểu tính cách khác nhau, có những tính cách như đang chửi.

Chính sự “không nghiêm túc” này lại là chìa khóa giúp SBTI viral mạnh. Theo nhiều nhận định từ truyền thông Trung Quốc, trong bối cảnh giới trẻ đang chịu áp lực lớn từ công việc, kinh tế và các mối quan hệ, một sản phẩm cho phép họ tự giễu bản thân trở thành “liều thuốc giải trí” hiệu quả. Thay vì bị đóng khung bởi những định nghĩa cứng nhắc, người dùng có thể thoải mái cười vào chính mình thông qua những nhãn dán mang tính trào phúng.

Thay vì tập trung vào độ chính xác, nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng hơn nằm ở một yếu tố khác: Nhu cầu được người khác “nhìn thấy” và công nhận bản thân. Một người dùng chia sẻ góc nhìn: “Thay vì nói bài test này có chính xác hay không, thì đúng hơn là chúng ta đang rất muốn được chú ý. Khi có ai đó nói với bạn một cách chân thành rằng: ‘Tôi thấy bạn là người phóng khoáng / cẩn thận / lạc quan / nghiêm túc / lo lắng / hào sảng…’, thì dù đúng hay không, chỉ cần không quá lệch khỏi con người bạn, bạn vẫn muốn nghe thêm.”

Theo người này, điều khiến các bài test kiểu SBTI trở nên phổ biến không nằm ở tính khoa học, mà ở việc chúng tạo ra cảm giác được quan tâm. Bản thân việc có một “nhãn dán” để mô tả mình, dù mang tính đùa cợt, cũng khiến người tham gia cảm thấy mình đang được chú ý, được “định danh” trong một cộng đồng.

Bên cạnh đó, SBTI còn được xem là phản ứng ngược đối với làn sóng “thần thánh hóa” MBTI trước đó. Khi một bài test từng mang tính giải trí dần bị sử dụng như công cụ đánh giá con người trong công việc và các mối quan hệ, không ít người trẻ cảm thấy mệt mỏi. SBTI xuất hiện, phá vỡ toàn bộ hệ thống phân loại ấy bằng cách “đánh đồng tất cả”, ai cũng có thể trở thành trò đùa, và chính điều đó lại tạo ra cảm giác giải phóng.

Ở góc độ lan truyền, SBTI hội tụ đủ yếu tố để trở thành “social currency”, nội dung dễ chia sẻ trên mạng xã hội. Kết quả được thiết kế dưới dạng hình ảnh bắt mắt, chỉ cần chụp màn hình là có thể đăng tải. Người dùng dễ dàng tag bạn bè, so sánh kết quả, từ đó tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Không cần hiểu sâu, không cần phân tích, chỉ cần “test cho vui” cũng đủ để tham gia vào cuộc trò chuyện chung.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng SBTI chỉ nên được xem là một sản phẩm giải trí. Bản thân tác giả cũng thừa nhận không có nền tảng tâm lý học, đồng thời khuyến cáo người dùng không nên coi đây là công cụ đánh giá bản thân. Một số ý kiến còn chỉ ra rằng những bài test dạng này dễ rơi vào “hiệu ứng Barnum” - khi con người có xu hướng tin rằng những mô tả chung chung là đúng với riêng mình.

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận SBTI đã tạo nên một “cơn sốt” đúng nghĩa.

Nguồn: Baidu, QQ