Từ trào lưu "tối ưu hóa ngoại hình" độc hại đến nghệ thuật "xấu đi một chút" để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Khác với việc chăm sóc cá nhân thông thường, Looksmaxxing biến cơ thể đàn ông thành một dự án nâng cấp không có điểm dừng, nơi mỗi milimet trên khuôn mặt đều được đo lường bằng các thước đo toán học khắt khe.

Giải ngố về "Vũ trụ Maxxing"

Trái là bình thường, còn bên phải đã trải qua cái gọi là "Looksmaxxing" để trông càng nam tính, càng góc cạnh càng tốt!

Ở Việt Nam có trường hợp này chắc cũng được tính là "Looksmaxxing".

Ở cấp độ nhẹ nhàng, người tham gia thực hiện Softmaxxing - tức là thay đổi thói quen sinh hoạt, tập gym hay dưỡng da. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự tích cực và sự cực đoan rất mong manh khi nhiều người lún sâu vào Hardmaxxing - can thiệp sâu, cực đoan để biến hình.

Đây là giai đoạn họ bất chấp nguy hiểm để thực hiện các thủ thuật xâm lấn như phẫu thuật kéo dài chân, lạm dụng Steroid (chất cấm giúp tăng trưởng cơ bắp) hay kinh dị hơn là Bone Smashing (dùng vật cứng đập vào xương mặt với niềm tin sai lệch rằng khi xương lành lại sẽ tạo ra góc cạnh nam tính hơn).

Bi kịch mang tên Braden Peters: Khi "Tỷ lệ vàng" đánh đổi bằng khả năng sinh sản và quyền được sống bình thường

Bi kịch của Braden Peters, một người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Clavicular, là lời cảnh tỉnh đắt giá nhất cho trào lưu này. Ở tuổi 20, Peters sở hữu gương mặt và hình thể được coi là "tỷ lệ vàng" nhờ quá trình tự ngược đãi bản thân suốt 6 năm.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự hoàn hảo giả tạo đó là tình trạng vô sinh do lạm dụng hóa chất, tâm lý bất ổn và sự cô lập với xã hội thực tại. Peters thừa nhận rằng việc quá ám ảnh vào các chỉ số ngoại hình đã tước đi của anh cơ hội được sống một tuổi trẻ bình thường và hạnh phúc.

Peters thừa nhận đã bị vô sinh do nhiều năm lạm dụng steroid. Để duy trì cân nặng và sự tỉnh táo trong những buổi livestream kéo dài hàng chục giờ, anh tiếp tục tìm đến các chất kích thích mạnh, khiến cơ thể và tâm trí luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Không dừng lại ở nỗi đau thể xác, quan điểm sống của chàng trai trẻ cũng bị bóp méo nghiêm trọng. Anh bắt đầu coi phụ nữ chỉ là "đối tượng để chinh phục" và liên tục tham gia vào những hành vi lố lăng nhằm giữ chân khán giả.

Từ chỗ khao khát làm đẹp để được xã hội chấp nhận, Peters dần bị cộng đồng mạng quay lưng do vướng hàng loạt bê bối pháp lý và có những phát ngôn thù ghét.

Dù từng đạt được ước mơ xuất hiện trên những sàn diễn thời trang danh giá tại New York, Peters thừa nhận bản thân không hề hạnh phúc. "Tôi ước mình đã có những trải nghiệm bình thường. Giờ đây, tôi sẽ không bao giờ được sống cuộc đời của một thanh niên bình thường nữa", Peters chia sẻ sau khi bị đuổi khỏi đại học vì tàng trữ chất cấm.

Đàn ông khôn ngoan: Biết lúc nào nên... xấu đi mới là nghệ thuật

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tâm lý học gia đình, sự hoàn hảo về ngoại hình không phải lúc nào cũng là thỏi nam châm gắn kết các mối quan hệ lâu dài. Trên tờ The Wall Street Journal, tác giả Ben Cohen đã giới thiệu một khái niệm đối lập đầy thú vị: Looksminning (Tối thiểu hóa ngoại hình). Theo Cohen, đối với những người đàn ông đã lập gia đình, việc duy trì một vẻ ngoài quá "không tì vết" đôi khi lại là một sai lầm chiến lược trong hôn nhân.

Thuyết "cân bằng thẩm mỹ" chỉ ra rằng, khi một người chồng quá kỷ luật với việc tập luyện và trau chuốt diện mạo, họ vô tình tạo ra một áp lực vô hình lên người bạn đời. Những khoảnh khắc từ chối một bữa tối ấm cúng để bảo vệ cơ bụng sáu múi, hay việc dành quá nhiều thời gian soi gương, dễ khiến người vợ cảm thấy bị đe dọa hoặc tự ti về bản thân. Trong bối cảnh đó, Looksminning không phải là sự buông thả hay lười biếng, mà là một sự thỏa hiệp đầy nghệ thuật.

Chấp nhận một hình thể bớt góc cạnh hơn, một phong cách ăn mặc giản dị và thoải mái hơn chính là cách người đàn ông tạo ra "vùng an toàn" cho tổ ấm. Sự tự tin của một người đàn ông trưởng thành lúc này không còn đến từ góc hàm sắc lẹm hay cơ bắp cuồn cuộn, mà đến từ khả năng khiến người phụ nữ của mình cảm thấy thoải mái và được trân trọng nhất.

Suy cho cùng, mục đích tối thượng của mọi nỗ lực cải thiện bản thân nên là để tìm thấy sự an lạc và kết nối. Khi các chàng trai trẻ vẫn đang loay hoay với những chiếc búa và thước đo để đạt được sự hoàn hảo, thì những người đàn ông thực thụ đã nhận ra rằng: Vẻ đẹp bền vững nhất chính là sự hài hòa giữa lòng tự tin cá nhân và sự thấu cảm dành cho người đồng hành.