Tên cướp khét tiếng nhất nhì Hồng Kông từng bắt cóc con trai tỷ phú Lý Gia Thành nhưng không dám động vào Vua bài Macau, rốt cuộc là tại sao?

Từ thời cận đại có rất nhiều băng đảng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và Trương Tử Cường là tên xã hội đen khét tiếng nhất. Hắn từng bắt cóc con trai của tỷ phú Lý Gia Thành và đòi khoản tiền khổng lồ.

Trương Tử Cường đã cùng bố đến Hồng Kông sau đó phải làm những công việc lặt vặt để duy trì nguồn thu nhập cho gia đình, nhưng tình hình kinh tế vẫn không ổn định. Hắn lớn lên trong một khu ổ chuột, mặc dù bố dạy dỗ rất nghiêm khắc nhưng hắn vẫn không đáp ứng nguyện vọng của bố.

Năm 12 tuổi, Trương Tử Cường đã bị bắt vào đồn cảnh sát. Sau đó, hắn ngày càng manh động hơn khi thực hiện liên tiếp các vụ cướp tiệm vàng. Từ cướp của đến giết người, không vụ việc nào hắn không dám làm. Dù vậy, cảnh sát chưa bao giờ bỏ tù hắn được, bởi vì không đủ bằng chứng.

Để chứng minh đẳng cấp của mình, Trương Tử Cường không bao giờ thưc hiện các vụ cướp quá nhỏ. Hắn lên kế hoạch các sự vụ phức tạp để khẳng định bản lĩnh của mình. Trương Tử Cường còn nắm trong tay một loạt sát thủ hàng đầu Châu Á và được dân xã hội đen Hồng Kông dè chừng. Hắn được mệnh danh là Tướng cướp thế kỷ.

Trương Tử Cường khi bị bắt năm 1998.

Dần dần, Trương Tử Cường bắt đầu ngắm đến các gia đình đại gia, hắn quyết định bắt cóc con trai lớn của tỷ phú Lý Gia Thành. Chính nhờ vụ án này mà hắn đã kiếm được khoản tiền tỷ và nổi danh khắp Hồng Kông.

Sau vụ bắt cóc thứ 2 với nạn nhân là doanh nhân Quách Bỉnh Tương, Trương Tử Cường đã đến Macau thực hiện những phi vụ khác. Lần này hắn chú ý đến Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân. Tuy nhiên, vụ bắt cóc này đã thất bại, Trương Tử Cường đã thua trong tay Hà Hồng Sân.

Trên thực tế, Hà Hồng Sân không phải là người mà tên tướng cướp kia có thể đối phó. Hà Hồng Sân không đơn giản chỉ là một đại gia, mà là còn người không thua bất cứ một ai dù là trong tối hay ngoài sáng. Để có thể gây dựng nên đế chế sòng bài vĩ đại như thế, Hà Hồng Sân mới là người đáng phải dè chừng.

Nếu Hà Hồng Sân còn ở Hồng Kông, ông có thể sẽ bị bắt cóc. Nhưng vì đang ở Macau, Trương Tử Cường hoàn toàn không thể thực hiện thành công kế hoạch của mình.

Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân.



Ngoài ra, một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm như Hà Hồng Sân chắc chắn sẽ có nhiều kẻ thù, không ít người đã nghĩ đến chuyện bắt cóc tống tiền như Trương Tử Cường. Hà Hồng Sân từ lâu đã quen với cuộc sống nguy hiểm như thế nên đã tăng cường bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Mức độ an ninh của ông có thể ngang bằng với các tổng thống. Do đó, Trương Tử Cường không có cơ hội để ra tay.

Thêm vào đó, tai mắt của Hà Hồng Sân rất rộng, Trương Tử Cường chỉ vừa lên kế hoạch thì Hà Hồng Sân đã biết được, có thể chuẩn bị biện pháp đối phó.

Thực lực của Vua sòng bài Hà Hồng Sân vào thời điểm đó thật sự quá sức tưởng tượng của nhiều người. Thậm chí đến người đã từng bắt cóc tống tiền thành công nhiều tỷ phú Hồng Kông cũng không thể ra tay với ông.

Nguồn: Sohu