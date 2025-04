"Team qua đường" gặp Văn Hậu và Hải My hẹn hò gần biệt thự bạc tỷ mới xây, mỹ nhân khoe chân dài cực phẩm

Hôm 4/4, "team qua đường" bắt gặp hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My cùng nhau hẹn hò đi dạo ở công viên gần nơi sinh sống. Theo chia sẻ từ cặp đôi với bạn bè qua mạng xã hội, gia đình Văn Hậu và Hải My đã chuyển sang khu đô thị đắt đỏ được một thời gian và căn biệt thự chục tỷ bề thế của cả hai đang trong quá trình hoàn thiện. Đây cũng là lý do, thời gian này, Văn Hậu và Hải My thường cùng con trai xuất hiện tại một công viên xanh mướt gần căn biệt thự của gia đình.

Qua "camera thường" của "team qua đường", Đoàn Văn Hậu khoe visual điển trai, chiều cao nổi bần bật, thể hình săn chắc của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Việc Văn Hậu đã có thể hoạt động tự nhiên mà không còn cần đến chiếc nẹp chân cũng là dấu hiệu đáng mừng với người hâm mộ, những người yêu mến anh chàng càng thêm hi vọng ngày Văn Hậu sớm trở lại sân cỏ.

Xuất hiện bên cạnh ông xã nổi tiếng, nàng WAG Doãn Hải My ghi điểm bởi ngoại hình xinh đẹp tự nhiên dù chỉ để mặt mộc, tóc thả xoã dịu dàng. Cô nàng chỉ diện áo phông kết hợp chân váy ngắn, khéo léo khoe đôi chân dài cực phẩm, thẳng tắp, thon thả và nuột nà hậu sinh con, khiến người ta khó rời mắt. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chứng minh đẳng cấp nhan sắc của nàng WAG được yêu thích nhất làng bóng đá, xinh đẹp bất chấp "cam thường".

"Team qua đường" gặp Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hẹn hò ở gần căn biệt thự mới của gia đình

Doãn Hải My, vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật và được yêu thích nhất trong dàn WAG Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa nhan sắc, học vấn, tính cách và cách cô xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng.

Sinh năm 2001, Doãn Hải My từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải Người đẹp Tài năng. Tiểu thư Doãn Hải My sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào. Sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng (bé Lúa) vào năm 2024, Hải My vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, thậm chí còn được khen "thăng hạng" nhan sắc nhờ phong cách thời trang tinh tế, chuyển từ gợi cảm sang thanh lịch, phù hợp với vai trò người vợ, người mẹ.

Doãn Hải My xinh chuẩn tiểu thư thanh lịch

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, sau khi kết hôn và sinh con, Doãn Hải My hiện đang điều hành một cửa hàng mỹ phẩm riêng, là gương mặt thân quan với nhiều nhãn hàng với các hợp đồng quảng cáo, PR mặt hàng làm đẹp, đồ tiêu dùng hay các sản phẩm mẹ và bé. Cô nàng được yêu mến không chỉ bởi vẻ đẹp ngoại hình mà còn ở sự thông minh, có nền tảng tri thức vững chắc. Ngoài ra, Doãn Hải My còn thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung, biết chơi piano, hát, vẽ và múa – những kỹ năng hiếm ai hội tụ đầy đủ trong dàn WAG Việt. Sự đa tài này khiến Hải My nổi bật, không chỉ là "bóng hồng" đứng sau cầu thủ nổi tiếng mà còn là một mỹ nhân có sức hút riêng.

Ngoài ra, sự điềm tĩnh và cách hành xử EQ cao giúp cô tránh xa drama, khác với một số WAG khác từng vướng lùm xùm, từ đó Doãn Hải My xây dựng hình ảnh sạch và đáng tin cậy trong mắt công chúng. Chuyện tình đẹp với Đoàn Văn Hậu cũng là yếu tố quan trọng giúp Doãn Hải My được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Văn Hậu thường xuyên dành cử chỉ ngọt ngào cho vợ, trong khi Hải My âm thầm ủng hộ chồng trên sân cỏ lẫn cuộc sống đời thường.