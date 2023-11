"Team qua đường" bắt trọn nhan sắc mẹ bỉm Minh Hằng, qua cam thường liệu có còn lung linh?

Vào ngày 3/11, dàn sao trong showbiz Việt như quán quân The New Mentor Lê Thu Trang, Nguyễn Đình Như Vân, diễn viên Minh Hằng... đã tham gia sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ bỉm 8x chiếm spotlight khi tái xuất làng giải trí sau khi sinh con đầu lòng.

Xuất hiện ở sự kiện, người đẹp Minh Hằng trở thành tâm điểm vì nhan sắc nổi bật, thần thái rạng rỡ. Nữ ca sĩ sinh năm 1987 diện đầm trắng đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, sang trọng. Ở một vài góc quay, nữ diễn viên trông đầy đặn, tròn trịa.

Dù hiện tại chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng thon gọn như trước khi sinh em bé nhưng Minh Hằng vẫn nhận được lời khen nhan sắc từ cư dân mạng. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh tích cực tập luyện thể dục thể thao để lấy lại số đo chuẩn.

Minh Hằng gây chú ý khi tham gia sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh

Ở một vài góc quay, nữ diễn viên trông đầy đặn và tròn trịa

Dù tăng cân hậu sinh nở nhưng Minh Hằng vẫn ghi điểm vì vẻ ngoài rạng rỡ

Nữ ca sĩ từng tiết lộ khoảng thời gian mới sinh con cảm thấy choáng ngợp và quá tải với cương vị mới: "Dạo này bận rộn quá. Bận làm mẹ của 1 em bé đáng yêu. Mỗi ngày trôi qua thật nhanh. Mẹ có hơi choáng ngợp với vai trò mới này. Đôi khi cảm thấy quá tải khi phải học nhiều điều mới lạ. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì luôn trong trạng thái thiếu ngủ. Nhưng mỗi khi nhìn gương mặt no say khi con ngon giấc, mọi thứ cảm thấy đều thật diệu kỳ". Tuy nhiên, Minh Hằng may mắn được sự đồng hành và quan tâm của ông xã doanh nhân, người thân.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng chia sẻ nhiều hình ảnh trong phòng tập. Nữ diễn viên 8x bắt đầu hành trình giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn. Trong thời gian mang thai, Minh Hằng cũng từng chăm chỉ tập yoga, pilates.

Nữ diễn viên đang trong hành trình giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn

Minh Hằng mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi đậu thai, cô dành toàn bộ thời gian ở nhà nghỉ ngơi, tìm hiểu thông tin về việc nuôi con. Cô đã sinh con trai nặng hơn 3 kg vào tháng 8/2023 tại TP HCM.

Trong dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, doanh nhân từng nhắn nhủ tình cảm tới Minh Hằng: "Tình yêu của vợ khiến chồng trẻ trung, lạc quan, yêu đời và tự tin phấn đấu hơn. Chồng mong gia đình ta mãi giữ lửa, tràn ngập tiếng cười như bảy năm qua. Cảm ơn vợ đã yêu chồng, chịu đựng và hy sinh rất nhiều để có bạn Mỡ cho gia đình thêm phần náo nhiệt. Chồng yêu vợ".

Minh Hằng kết hôn hồi tháng 6/2022 với doanh nhân Quốc Bảo sau nhiều năm yêu