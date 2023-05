Tắt đèn đường, đèn trang trí và biển quảng cáo để tiết kiệm điện

TP Hồ Chí Minh giảm chiếu sáng để tiết kiệm điện



Hàng loạt trụ quảng cáo, hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường và các trung tâm thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã được chủ động tắt hoặc giảm sáng sau 22h sau chỉ đạo của UBND Thành phố để chung tay tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng này.

Các trụ trang trí trên đường Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được chủ động tắt sau 22h. Ảnh: PLO

Theo đó, nhiều hệ thống đèn chiếu sáng giao thông sẽ mở muộn hơn 30 phút và tắt sớm hơn 30 phút. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh sẽ giảm 50% công suất chiếu sáng sau 22h tại các tuyến đường ít người qua lại, tiết giảm 50% đèn quảng cáo và tắt toàn bộ đèn trang trí sau 22h. Việc này được thực hiện từ ngày 16/5 đến hết ngày 30/6.

Trước đó, vào tối 20/5, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng UBND quận 1 và quận 3 vận động người dân chung tay tiết kiệm điện và kiểm tra tình hình tiết kiệm điện sau chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh. Công ty Điện lực Tân Bình cũng chia làm 4 nhóm kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân, đơn vị kinh doanh.

Trường hợp nào không cắt đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo sau 22h sẽ tiếp tục được kiểm tra và gửi cho chính quyền địa phương để cùng phối hợp xử lý.

Đà Nẵng tắt điện trang trí từ 20h hàng ngày

Tương tự như TP Hồ Chí Minh, UBND TP Đà Nẵng cũng có công văn yêu cầu thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng và cả năm 2023. Trong đó có việc tắt tất cả đèn chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h hàng ngày tại các tuyến đường giao thông.

Ảnh: VGP

Theo UBND TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng bất thường so với trung bình nhiều năm, phụ tải trên địa bàn TP các ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 tăng rất cao. Sản lượng trung bình ngày đạt hơn 9,3 triệu kWh, sản lượng cực đại đạt hơn 10,6 triệu kWh (tăng hơn 17,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các ngành xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đảm bảo tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ trong Quý II và Quý III/2023 so với mức sử dụng điện bình thường.

Trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị.

Hoạt động chiếu sáng, quảng cáo ngoài trời, đèn tín hiệu giao thông phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ tùy theo mật độ và an toàn giao thông tại các tuyến đường; tắt 100% chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20h hàng ngày.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư được đề nghị giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời từ 20h hàng ngày.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Điện lực Đà Nẵng hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng.