"Tập thể người yêu cũ" từ Song Hye Kyo đến Kang Sora kết hôn hết lượt, bao giờ Hyun Bin mới được sắm vai chú rể?

Ngày hôm nay (17/8), truyền thông Hàn bất ngờ đưa tin nữ diễn viên Kang Sora sẽ kết hôn cùng chồng không phải người hoạt động trong ngành giải trí vào cuối tháng 9 này. Công chúng vô cùng bất ngờ trước tin tức này, bên cạnh việc chúc phúc cho Kang Sora, nhân vật được dân mạng "gọi hồn" nhiều nhất chính là Hyun Bin - bạn trai cũ của nữ diễn viên.



Trong suốt sự nghiệp, Hyun Bin đã từng công khai tình cảm cùng 3 cô gái và trùng hợp thay, giờ đây cả 3 cô gái đều đã kết hôn, trong khi Hyun Bin vẫn một mình lẻ bóng. Tình cũ sắp kết hôn, tình cũ cũ nữa thì thậm chí còn kết hôn rồi ly hôn, tình đầu không quên thì lên chức mẹ, các fan của nam diễn viên không khỏi thở dài lo lắng đến bao giờ Hyun Bin mới được sắm vai chú rể.

Người yêu cũ lên xe hoa hết lượt, fan lo lắng chẳng biết đến bao giờ Hyun Bin mới là chồng người ta.

Kang Sora

Kang Sora là người yêu gần nhất của Hyun Bin và cũng là người mới nhất thông báo kết hôn. Thông tin này không khỏi khiến công chúng bất ngờ bởi vì từ khi chia tay Hyun Bin đến nay là 3 năm, nữ diễn viên không hề có tin đồn hẹn hò nào. Thậm chí, đầu năm nay cặp đôi còn vướng nghi án quay lại với nhau.

Hyun Bin - Kang Sora bắt đầu mối quan hệ vào tháng 10/2016 và chính thức công khai hẹn hò vào tháng 12 cùng năm. Phía công ty quản lý cho biết cặp đôi nên duyên nhờ những sở thích tương đồng, cùng kín tiếng và cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Kang Sora bị cho rằng không xứng với Hyun Bin về cả danh tiếng lẫn ngoại hình. Sau chưa đầy 1 năm hẹn hò, cặp đôi đã chia tay với lý do muôn thuở lịch trình bận rộn. Sau khi chia tay, cả hai đều không công khai hẹn hò ai khác.



Tháng 2 năm nay, cặp đôi Hyun Bin - Kang Sora dính nghi án tái hợp khi dân mạng "soi" được những bức ảnh check in Thụy Sĩ trên trang cá nhân của Kang Sora trùng khớp thời gian với địa điểm Hyun Bin đến đây quay Crash Landing On You. Tuy nhiên, sau khi tin tức kết hôn của nữ diễn viên được công bố, có thể thấy đây chỉ là sự trùng hợp.

Những hình ảnh trùng hợp khiến dân mạng nghi vấn Hyun Bin - Kang Sora tái hợp.

Kang Sora sinh năm 1990, kém Hyun Bin 8 tuổi. Nữ diễn viên bước chân vào làng giải trí từ năm 2009, tham gia loạt phim nổi tiếng Dream High 2, Doctor Stranger, Misaeng… Kang Sora nổi tiếng là biểu tượng giảm cân của showbiz Hàn, khi giảm được 25kg, lột xác thành mỹ nhân gợi cảm với chiều cao lý tưởng 1m68 và đôi chân dài hút mắt.



Kang Sora nổi danh là biểu tượng giảm cân của showbiz Hàn.

Song Hye Kyo là cô gái đầu tiên trong "tập thể người yêu cũ" của Hyun Bin lên xe hoa. Cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo từng là biểu tượng tình yêu của showbiz Hàn sau đám cưới thế kỷ diễn ra vào năm 2017. Đáng tiếc, đến năm 2019, cặp đôi vàng đưa nhau ra tòa ly dị, kéo theo vô số drama "ám chỉ", "đá xoáy" nhau không hồi kết.

Cặp đôi Song - Song từng là biểu tượng tình yêu của showbiz Hàn cũng nhanh chóng ly dị sau 2 năm.

Hyun Bin và Song Hye Kyo là cặp đôi "phim giả tình thật", nên duyên sau khi đóng chung bộ phim The World They Live In và công khai tình cảm vào tháng 8/2009. Song Hye Kyo là bóng hồng để lại nhiều dấu ấn nhất trong cuộc đời Hyun Bin, thế nhưng mối tình này cũng "chết yểu" khi cả hai công bố chia tay do lịch trình bận rộn, mệt mỏi vì sự quan tâm quá mức của giới truyền thông và công chúng. Hyun Bin cũng lên đường nhập ngũ ngay sau đó.

Hyun Bin và Song Hye Kyo nên duyên qua phim The World They Live In.

Sau khi cặp đôi Song - Song "toang", đã có hàng loạt tin đồn về việc Song Hye Kyo "tình cũ không rủ cũng đến" với Hyun Bin. Hàng loạt bằng chứng được dân mạng "soi" ra, từ những động thái trên mạng xã hội cho đến việc cả hai dùng đồ đôi, hẹn hò trong đêm… khiến cái tên Song Hye Kyo - trở thành tâm điểm bàn tán khắp các trang mạng xã hội. Truyền thông Trung Quốc còn khẳng định chắc nịch cặp đôi đã tái hợp sau gần 10 năm chia tay.

Dính nghi án tái hợp, cặp đôi phủ nhận quyết liệt.

Tuy nhiên, sau thời gian dài im lặng, đến ngày 31/7 vừa qua, phía Song Hye đã đưa ra thông báo chính thức, cương quyết phủ nhận, cho biết tất cả chỉ là tưởng tượng của truyền thông và việc báo chí Trung Quốc đưa tin bừa bãi không phải là chuyện mới. Sau đó, đại diện từ công ty quản lý của Hyun Bin cũng khẳng định những tin đồn cặp đôi tái hợp đều là vô căn cứ. Trước sự phủ nhận mạnh mẽ đến từ cả 2 diễn viên, có lẽ cặp đôi thực sự đã là "người dưng ngược lối" và không có hy vọng tái hợp.

Hwang Ji Hyun

Trong số những người tình của Hyun Bin, Hwang Ji Hyun là cái tên kém nổi tiếng nhất. Hwang Ji Hyun sinh năm 1983, tham gia làng giải trí từ năm 16 tuổi, từng hoạt động dưới tư cách diễn viên, người mẫu và cả idol nhưng vẫn là cái tên vô cùng mờ nhạt. Thế nhưng Hwang Ji Hyun lại là cô gái đầu tiên được Hyun Bin công khai tình cảm vào năm 2005, khi báo chí chụp lại được hình ảnh cặp đôi đi trượt tuyết tại Gangwon.

Hwang Ji Hyun là cô gái đầu tiên Hyun Bin công khai tình cảm, cũng là người kém tiếng nhất.

Cặp đôi bị bắt gặp đi trượt tuyết cùng nhau vào năm 2005.

Thời điểm đó, Hyun Bin vừa nổi lên với Tên Tôi Là Kim Sam Soon, chính vì vậy người hâm mộ rất không hài lòng khi anh hẹn hò với một sao nữ vô danh. Hwang Ji Hyun bị cho là không xứng đáng với Hyun Bin về cả danh tiếng và ngoại hình, bị dân mạng "ném đá", cho rằng dựa hơi bạn trai để nổi tiếng. Đến năm 2007, cặp đôi âm thầm chia tay.

Là cái tên kém tiếng trong làng giải trí nhưng Hwang Ji Hyun lại có đời tư viên mãn.

Sự nghiệp kém nổi là thế nhưng dường như Hwang Ji Hyun lại là có đời tư viên mãn. Tháng 10/2019, cô kết hôn với một doanh nhân lớn tuổi, giàu có. Trên trang cá nhân, tình cũ Hyun Bin một thời thường xuyên đăng ảnh khoe cuộc sống sang chảnh, an nhàn. Hwang Ji Hyun từ nữ diễn viên vô danh trở thành "bà hoàng", sống trong căn hổ rộng rãi, thường xuyên đi du lịch sang chảnh và hàng hiệu dát từ đầu đến chân. Mới đây, tình cũ Hyun Bin còn đăng tải hình ảnh siêu âm thai nhi, thông báo vợ chồng cô sắp được lên chức bố mẹ.

Hwang Ji Hyun thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên trang cá nhân.