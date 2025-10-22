Doanh nghiệp xây dựng đầu tiên ở Việt Nam cam kết bảo hành dự án 10 năm

Tập đoàn Sơn Hải (tên đầy đủ: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) được thành lập ngày 13/4/1998, đặt trụ sở chính tại TP. Đồng Hới cũ, tỉnh Quảng Bình cũ. Từ một doanh nghiệp địa phương trên dải đất miền Trung, Sơn Hải đã vươn lên trở thành cái tên tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải là ông Nguyễn Viết Hải, quê Gio Linh (Quảng Trị). Trước khi bước chân vào con đường kinh doanh, ông từng là cán bộ công an tỉnh Quảng Bình (1984–1993), sau đó nghỉ theo chế độ 176 năm 1994 và chuyển sang phát triển doanh nghiệp tư nhân. Ông cũng từng là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016–2021.

Chân dung ông Nguyễn Viết Hải. Ảnh: VGP

Trong suốt quá trình tham gia thi công các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, Sơn Hải lựa chọn triết lý “làm thật, bền thật” làm kim chỉ nam. Không chỉ đảm bảo tiến độ, doanh nghiệp này đặc biệt nhấn mạnh chất lượng công trình và trách nhiệm hậu thi công.

Năm 2014, Sơn Hải gây tiếng vang khi tự nguyện cam kết bảo hành 5 năm đối với các gói thầu Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14, gấp hơn 2 lần thời hạn 24 tháng theo quy định. Các tấm biển “Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 5 năm” trên công trình khi đó đã tạo sự chú ý lớn trong dư luận, thể hiện tinh thần “vàng thật không sợ lửa”.

Biển bảo hành 10 năm trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm thời điểm năm 2024. Ảnh: VGP/PT

Đến cuối năm 2022, doanh nghiệp tiếp tục tạo dấu ấn khi cam kết bảo hành 10 năm cho các gói thầu cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Trong văn bản gửi Bộ GTVT, Sơn Hải khẳng định mặt đường sẽ không hằn lún, không bong bật, đảm bảo êm thuận, bao gồm cả khu vực tiếp giáp cầu – vốn là vị trí dễ xảy ra hư hỏng nhất.

Đáng chú ý, cam kết này được nêu rõ kể cả trong trường hợp xe quá tải, lưu lượng vượt thiết kế, hay thời tiết bất lợi, doanh nghiệp cũng không xin hỗ trợ ngân sách và tự chịu toàn bộ chi phí bảo hành nếu xảy ra hư hỏng. Sơn Hải còn đề xuất cắm biển bảo hành 10 năm công khai để người dân cùng tham gia giám sát.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cao tốc Bắc – Nam, sự xuất hiện của những doanh nghiệp đi đầu về chất lượng công trình như Sơn Hải mang ý nghĩa lớn. Việc tự nâng chuẩn bảo hành từ 2 năm lên 5–10 năm không chỉ thể hiện trách nhiệm, mà còn là lời khẳng định về uy tín, lòng tự tin với chất lượng thi công của doanh nghiệp.

Đoạn đường bảo hành 10 năm trên cao tốc Mai Sơn-QL45 năm 2024. Ảnh: VGP/Quang Thương

Từ một nhà thầu địa phương, Sơn Hải đã trở thành hình mẫu về minh bạch – cam kết – chất lượng, cho thấy rằng đầu tư hạ tầng bền vững cần bắt đầu từ tư duy “làm thật” và dám chịu trách nhiệm đến cùng.

Tham gia hàng loạt dự án cao tốc nghìn tỷ trên khắp Việt Nam

Từ năm 2016 đến nay, Tập đoàn Sơn Hải nổi lên như một trong những nhà thầu hạ tầng giao thông uy tín hàng đầu, liên tục trúng thầu nhiều dự án lớn với vai trò nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh. Trong giai đoạn vừa qua, Sơn Hải đã tham gia nhiều gói thầu quy mô lớn, bao gồm:

Gói thầu 10-XL (Mai Sơn – Quốc lộ 45): Thi công 14,56 km đường; 6 cầu chính tuyến dài tổng cộng 588m; 1 hầm dài 245m; 1 cầu vượt nút giao; 2 nút giao liên thông và 14 hầm chui dân sinh. Trong gói thầu này, Sơn Hải đảm nhiệm thi công hầm Tam Điệp và khoảng 1 km tuyến chính, phần còn lại do nhà thầu Xuân Trường thực hiện.

Gói thầu XL-01 (Nghi Sơn – Diễn Châu): Do liên danh Sơn Hải – Đèo Cả – Xây dựng Đèo Cả thi công, với chiều dài hơn 9,9 km (Km380+000 - Km389+900), tổng giá trị hơn 1.158 tỷ đồng. Gói thầu bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng.

Tấm biển xanh "Bảo hành 10 năm" của Sơn Hải cắm tại đoạn Km 380+000 - Km 389+900 cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu năm 2024. Ảnh: VGP/Quang Thương

Dự án cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (49,1 km): Sơn Hải không chỉ là nhà thầu mà còn là nhà đầu tư dự án, thông qua Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm làm doanh nghiệp dự án. Công trình đã khánh thành ngày 18/6, vượt tiến độ 3 tháng.

Bên cạnh các gói thầu thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Sơn Hải còn tham gia gói thầu XL-01 tuyến Vũng Áng – Bùng (chiều dài 32,5 km; đoạn qua Hà Tĩnh dài 12,9 km; tổng giá trị 5.200 tỷ đồng, ký hợp đồng ngày 12/2/2023).

Liên danh gồm: Tập đoàn Sơn Hải; Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; Công ty CP 484; Công ty CP Xây lắp 368; Công ty CP 479 Hòa Bình.

Riêng Sơn Hải phụ trách 5 km tuyến chính và hầm Đèo Bụt dài gần 1 km, tổng giá trị thi công khoảng 1.700 tỷ đồng, thuộc địa phận 2 xã Kỳ Hoa và Kỳ Lạc (TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Việc liên tiếp góp mặt tại các gói thầu quan trọng, đặc biệt là những đoạn tuyến có tính kỹ thuật phức tạp như hầm, cầu và các đoạn đòi hỏi độ bền mặt đường cao, đã củng cố vị thế của Sơn Hải. Cam kết bảo hành 10 năm – điều chưa từng có trong ngành xây dựng đường bộ – giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bằng thực lực, cho thấy năng lực thi công lẫn tinh thần trách nhiệm với ngân sách nhà nước.