Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương - con trai Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải - đang là sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trong sáng nay, buổi lễ đón dâu được diễn ra tại tư gia của cô dâu, với không khí ấm cúng nhưng không kém sự trang trọng. Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương thực hiện đủ các nghi thức truyền thống. Buổi lễ còn khiến mạng xã hội rần rần bởi khoảnh khắc xúc động trong phần phát biểu của bố chú rể - ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải.

Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải phát biểu trong lễ rước dâu

Xuất hiện trong buổi lễ đón dâu, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải diện bộ suit lịch sự, phong thái điềm đạm và gần gũi. Trong vai trò đại diện nhà trai, vị doanh nhân nghìn tỷ có bài phát biểu xin phép được đón Đỗ Hà về nhà làm dâu. Ông bày tỏ sự trân trọng đối với gia đình nhà gái, đồng thời hứa sẽ yêu thương, dạy dỗ để con dâu ngày càng phát triển, hạnh phúc bên con trai mình.

Bố chồng Đỗ Hà phát biểu: "Kính thưa các ông các bà, các bác các chú, các cô các cậu, các anh các chị, các bạn bè thân hữu gần xa của con Viết Vương và con Đỗ Hà. Hôm nay đại diện gia đình nhà trai, tôi xin giới thiệu, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Nguyễn Viết Vương. Được sự nhất trí của bà con hai họ và gia đình hai bên, hôm nay, một lần nữa gia đình nhà trai đến đây, mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên nhà gái. Với mong muốn để xin phép tổ tiên, ông bà, gia đình nhà gái được đón Đỗ Hà về làm dâu con trong gia đình nhà tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức rất long trọng để đón gia đình nhà trai. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai gia đình, mọi điều may mắn. Và chúc hai con hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau bền lâu".

Trong khoảnh khắc đó, biểu cảm của chú rể Viết Vương - người đứng ngay phía sau cha - cũng trở thành điểm nhấn. Nam doanh nhân liên tục nở nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động khi lắng nghe lời cha nói. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cảm thấy thích thú khi theo dõi Viết Vương vừa nghe vừa gật đầu theo từng ý của cha. Netizen còn hài hước ví von chồng Đỗ Hà đi rước vợ như đang tham gia một cuộc họp cực kỳ quan trọng.

Khoảnh khắc viral của thiếu gia Viết Vương khi liên tục gật đầu theo bài phát biểu của cha

Trong lễ đón dâu, Hoa hậu Đỗ Hà diện áo dài trắng kín đáo, búi tóc khoe trọn khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc của cô dâu mới. Khoảnh khắc Đỗ Hà được mẹ dắt tay ra mắt gia đình 2 bên, nàng hậu đã không khỏi xúc động.Cặp đôi cùng nhau chào quan khách, rót trà mời rượu bố mẹ 2 bên trước khi chính thức "theo chàng về dinh".

Đặc biệt, mẹ của chú rể Viết Vương còn mang đến một chiếc nón lá để đón Đỗ Hà, đây được cho là cách thể hiện sự trân trọng với con dâu. Nón lá trong lễ đón dâu mang ý nghĩa sâu sắc là cầu nối yêu thương và sự hòa hợp giữa hai gia đình, tượng trưng cho sự che chở, yêu thương và chào đón thành viên mới. Việc trao nón lá là một nghi thức chính thức để mẹ chồng chính thức công nhận con dâu là một phần của gia đình, đồng thời là lời chúc phúc cho một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Sau khi thực hiện hết các nghi thức, mẹ ruột Đỗ Hà che nón, đưa con dâu lên xe hoa về nhà chồng. Lễ cưới tại Quảng Trị của cặp đôi sẽ diễn ra vào chiều ngày 22/10.

Mẹ Đỗ Hà và nàng hậu rưng rưng gây xúc động

Đỗ Hà xúc động trong ngày về nhà chồng

Nàng hậu được mẹ che nón lá, bật khóc trong giây phút "theo chồng về dinh"