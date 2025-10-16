Gần đây, thông tin về đám cưới sắp tới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Chồng sắp cưới của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải trong lễ nạp tài. Ảnh: Báo Lao động

Tập đoàn Sơn Hải thành lập từ ngày 13/4/1998, có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình, được biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, từng tham gia hàng chục dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam.

Trong giai đoạn 2018 – 2024, Sơn Hải trúng 22 gói thầu với tổng giá trị hơn 25.204 tỷ đồng, nhiều gói đạt tỷ lệ tiết kiệm cao so với dự toán. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, tập đoàn tiếp tục thắng 4 gói thầu lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tổng giá trị vượt 2.600 tỷ đồng.





Mới nhất, tháng 8/2025, Sơn Hải trúng Gói thầu số 26 (Km53 – Km63+500) do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư. Giá dự toán là 1.643 tỷ đồng, trong đó Sơn Hải bỏ giá 1.153 tỷ đồng, tiết kiệm gần 490 tỷ đồng (giảm 29,8% so với dự toán) sau khi vượt qua các nhà thầu khác là Liên danh của Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và 2 liên danh Công ty TNHH Hoà Hiệp; Công ty CP ĐTXD Hạ tầng Khang Nguyên với kết quả áp đảo.





Cũng giữa tháng 8/2025, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 17 thi công xây dựng do Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Môi trường Quảng Bình làm chủ đầu tư, giá trúng thầu 33,7 tỷ đồng.





Cuối tháng 6/2025, Sơn Hải thắng gói XL-04 thuộc dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, giá trúng thầu thấp hơn dự toán 120,8 tỷ đồng (tương đương tiết kiệm 18,8%), vượt qua các đối thủ lớn như Lũng Lô và Đèo Cả.





Tháng 3/2025, doanh nghiệp tiếp tục trúng Gói thầu 01XL thuộc Dự án tuyến đường ven biển Tuy An – Tuy Hòa (giai đoạn 1), giá trị 890,9 tỷ đồng, tiết kiệm 12,98% so với dự toán ban đầu.

Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Sơn Hải liên tục tăng vốn điều lệ. Từ mức 370 tỷ đồng năm 2016, vốn tăng lên 480 tỷ đồng năm 2018; đến năm 2021 đạt gần 2.366 tỷ đồng, và đến tháng 5/2024, vốn điều lệ đã lên tới 4.478 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần, toàn bộ là vốn góp bằng tiền mặt. Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn - ông Nguyễn Viết Hải là người nắm quyền chi phối với phần góp vốn hơn 4.476 tỷ đồng.