Tập đoàn Sơn Hải liên tiếp trúng thầu lớn, vốn điều lệ tăng gần gấp đôi trước thềm đám cưới của con trai Chủ tịch với Hoa hậu Đỗ Thị Hà
Chồng sắp cưới - doanh nhân Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn.
Gần đây, thông tin về đám cưới sắp tới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Chồng sắp cưới của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn.
Tập đoàn Sơn Hải thành lập từ ngày 13/4/1998, có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình, được biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, từng tham gia hàng chục dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam.
Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Sơn Hải liên tục tăng vốn điều lệ. Từ mức 370 tỷ đồng năm 2016, vốn tăng lên 480 tỷ đồng năm 2018; đến năm 2021 đạt gần 2.366 tỷ đồng, và đến tháng 5/2024, vốn điều lệ đã lên tới 4.478 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần, toàn bộ là vốn góp bằng tiền mặt. Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn - ông Nguyễn Viết Hải là người nắm quyền chi phối với phần góp vốn hơn 4.476 tỷ đồng.