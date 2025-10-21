Cùng với hỷ sự của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - TGĐ Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, các thông tin về doanh nghiệp này cũng được quan tâm. Trong đó nhân vật gây chú ý là bố chồng của Hoa hậu Đỗ Hà kiêm ông chủ của Sơn Hải - doanh nhân Nguyễn Viết Hải.

Ông Nguyễn Viết Hải và vợ trong ngày trọng đại của con trai (Ảnh: Linh Lê Chí)

Từ hộ kinh doanh cá thể đến ông chủ doanh nghiệp nghìn tỷ

Doanh nhân Nguyễn Viết Hải sinh năm 1966, tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch (cũ), Quảng Bình. Theo lý lịch tự thuật khi ứng cử Đại biểu HĐND năm 2021, ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Từ năm 1984 - 1993, ông Hải là cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình và về chế độ 176 từ năm 1994. Từ sau đó trở đi, ông Hải thành lập hộ kinh doanh cá thể. Năm 1998, công ty Sơn Hải được thành lập.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty Sơn Hải có tên đầy đủ là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, được thành lập vào ngày 13/4/1998. Địa chỉ trụ sở chính tại số 117, Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình và ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở.

Doanh nghiệp hiện đang có 4 người đại diện theo pháp luật gồm: Nguyễn Viết Hải, Lê Thanh Hướng, Nguyễn Thanh Hải, Ngô Minh Ngọc.

Doanh nhân Nguyễn Viết Hải khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện (Ảnh: Sơn Hải Group)

Theo bản đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2024, tập đoàn có vốn điều lệ gần 2.366 tỷ đồng, gồm gần 2.055 tỷ đồng tiền mặt và hơn 311 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất.

Các cổ đông góp vốn gồm ông Nguyễn Viết Hải góp 2.363,8 tỷ đồng (99,9% vốn góp) và ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng (gần 0,1% vốn góp).

Đến cuối tháng 5/2024, Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền.

Ngoài kinh doanh, doanh nhân Nguyễn Viết Hải còn tham gia các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương. Từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Viết Hải là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình trong 2 nhiệm kỳ, 2016 - 2021 và 2021 - 2026.

Ông Hải tại một buổi làm việc với cơ quan nhà nước (Ảnh: VGP)

Nổi tiếng với các cam kết bảo hành đường

Trong 27 năm hoạt động vừa qua, Sơn Hải dần dần khẳng định vị thế, trở thành thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực xây dựng giao thông. Công ty này đã thi công hàng loạt tuyến đường cao tốc như Cam Lộ - Lao Bảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Mai Sơn - Quốc lộ 45,...

Đặc biệt, Sơn Hải nổi tiếng với các cam kết bảo hành và bảo đảm chất lượng cho cho công trình mà mình thi công.

Theo báo điện tử Pháp luật TP.HCM, năm 2014, Sơn Hải tham gia dự án mở rộng quốc lộ 1A và tuyên bố bảo hành 5 năm cho 2 gói thầu mà mình thực hiện, là gói thầu số 10 và gói thầu số 14 dài 15km đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Thời điểm đó, các đoạn đường thường chỉ được các nhà thầu bảo hành 2 năm. Thậm chí doanh nghiệp này còn cắm các biển "bảo hành 5 năm" dọc các tuyến đường mà mình thi công để người dân tham gia giao thông cùng giám sát.

Năm 2015, Sơn Hải cam kết nếu hằn lún vượt mức cho phép thì sẽ khắc phục bằng phương pháp bóc toàn bộ lên làm lại, không bù lún theo cách mất mỹ quan hay bù lún đơn lẻ như cách mà các nhà thầu khác từng thực hiện. Sau cam kết này, cơ quan chức năng đã thống nhất nâng mức bảo hành 2 năm lên 4 năm đối với tuyến quốc lộ 1A.

Đến năm 2022, theo Báo Điện tử Chính phủ, Sơn Hải tiếp tục cam kết bảo hành 10 năm với các công trình mà mình thi công và Nhà nước sẽ không cần chi bất cứ một khoản tiền gì trong thời gian bảo hành. Đó là gói thầu 10-XL thuộc dự án Mai Sơn - quốc lộ 45; gói thầu XL-01 thuộc dự án Nghi Sơn - Diễn Châu; toàn bộ dự án Nha Trang - Cam Lâm và các gói thầu tiếp theo của giai đoạn 2 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam mà đơn vị này đang đảm nhận thi công.

Tập đoàn Sơn Hải cam kết bảo hành đường gồm các nội dung: Mặt đường bằng phẳng, không hằn lún, không bong bật, êm thuận cả đoạn tiếp giáp vào cầu. Văn bản này cũng nói rõ, cam kết này sẽ được giữ nguyên trong mọi trường hợp kể cả xe quá tải trọng, quá lưu lượng hay thời tiết bất lợi. Việc bảo hành này sẽ được người dân giám sát bằng cách cắm biển cam kết bảo hành 10 năm công khai trên các tuyến.

Các biển báo có thông tin "Đường Sơn Hải bảo hành 10 năm" (Ảnh: VGP/ Quang Thương)

Đầu năm 2024, Tập đoàn Sơn Hải tiếp tục có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng và Giao thông) đề nghị ký phụ lục hợp đồng tăng thời gian bảo hành công trình từ 2 năm lên 10 năm phần khối lượng do đơn vị này đảm nhận tại gói thầu XL02 dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Gói thầu này được Sơn Hải khẳng định sẽ hoàn thành trước thời hạn ít nhất 1 năm.

Đến hiện tại, Sơn Hải vẫn là công ty duy nhất có cam kết bảo hành chất lượng đến 10 năm tại các tuyến đường mà đại gia này thi công.

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, doanh nghiệp này thắng 4 gói thầu lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tổng giá trị vượt 2.600 tỷ đồng.

Không chỉ làm đường, theo Nhịp sống Thị trường, Sơn Hải còn thi công những dự án của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) như dự án nuôi trồng thủy sản xã Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn; dự án hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế (tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng); dự án hồ chứa nước Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận (tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng); dự án hồ chứa nước Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh...

Công ty của nhà chồng Đỗ Thị Hà cũng đang phát triển nhiều dự án BĐS quy mô lớn như khu đô thị Nam Cầu Dài (40 ha), khu đô thị Trương Phúc Phấn (10 ha), khu căn hộ cao cấp 22 tầng ở Đà Nẵng và khu nghỉ dưỡng 5 sao Bảo Ninh hơn 22 ha.

Một đoạn đường do Sơn Hải thi công (Ảnh: VGP/ Quang Thương)

Về kết quả kinh doanh, theo số liệu được công bố năm 2023, doanh thu Tập đoàn Sơn Hải đạt gần 4.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 106 tỷ đồng, là đơn vị có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất tỉnh.

Tại buổi tổng kết cuối năm 2023, đã có 28 cá nhân được vinh danh xuất sắc, đến từ nhiều tổ đội, bộ phận khác nhau như lái máy lu, máy ủi, xe ben, cẩu,.. kỹ sư, quản lý đại diện cho 1.700 người lao động của Tập đoàn Sơn Hải.

Cũng tại đây, Chủ tịch Nguyễn Viết Hải chia sẻ về thu nhập của nhân viên Sơn Hải: "Ai nói rằng lương Sơn Hải là thế này thế kia thì đây là minh chứng. Lái lu, thu nhập trung bình 280 - 290 triệu, lái xe ben trên 300 triệu, kỹ sư trên 500 triệu và cá biệt có trên 1 tỷ. Đó là thành quả nội bộ tập đoàn Sơn Hải".