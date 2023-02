Tập 2 MIQVN 2023: Giám khảo tranh cãi gay gắt khi loại thí sinh team Quỳnh Châu, team Thuỷ Tiên mắc sai lầm cực nghiêm trọng

Tối 24/2, tập 2 MIQVN2023 – Đại Sứ Hoàn Mỹ đã chính thức lên sóng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ở tập 1, các huấn luyện viên đã có màn đối chọi gay gắt để đưa về team mình những thí sinh mạnh nhất. Đến tập 2, các đội bắt đầu bước vào màn cạnh tranh trực tiếp.

Mở đầu tập 2 là phần chia sẻ kinh nghiệm chụp hình cho các thí sinh. Tại phần này, Hoàng Thùy trực tiếp hướng dẫn từng cách chụp hình hiệu quả cho các thí sinh khi chụp đơn, chụp đôi, chụp nhóm, chụp với sản phẩm...

Tuy nhiên, khi bước vào thử thách chụp hình cùng sản phẩm thì không phải thí sinh nào cũng có thể "tiếp thu" bài giảng của Hoàng Thùy một cách nhanh nhất.

Chiến thắng trong thử thách này thuộc về Mỹm Trần.

Thử thách "Khoảnh khắc hạnh phúc" dành cho top 20

Trong phần thi tiếp theo, các đội bước vào thử thách chụp ảnh cưới với đề bài: "Khoảnh khắc hạnh phúc". Đồng hành trong phần thi này là nhà tài trợ hoa cưới. Mỗi 1 team có 15 phút để thực hiện phần thi với yêu cầu mỗi thí sinh có 1 tấm chụp đơn và 1 tấm chụp nhóm.

Và chú rể trong thử thách "chụp ảnh cưới" là 3 chàng trai đến từ Top 3 The Next Gentleman 2022 gồm Quán quân The Next Gentleman 2022 - Phạm Kiên, Á quân 1 The Next Gentleman 2022 - Nguyễn Minh Khắc và Á quân 2 The Next Gentleman 2022 - Nguyễn Minh Kha. Sự xuất hiện của các chú rể đã khiến Ban giám khảo cùng các thí sinh vô cùng bất ngờ và thích thú bởi vì quá điển trai.

Mở đầu phần thi của team Quỳnh Hoa, mặc dù đã được tập cùng HLV trước đó nhưng khi bước vào set chính và tạo dáng cùng chú rể Phạm Kiên, các thí sinh bỗng trở nên bối rối và ngại ngùng.

Hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của từng thí sinh, Quỳnh Hoa đã liên tục hướng dẫn và hỗ trợ các thí sinh của mình trong từng phần thi để có được những tấm ảnh thể hiện được sự ngọt ngào và hạnh phúc của các "cặp đôi".

Trong phần thi của team Xanh, HLV Mai Ngô đã thể hiện tinh thần quyết chiến của mình bằng phong cách rap khá ấn tượng "MIQVN 2023, chiến!!!". Team Mai Ngô cũng cho ra những bức ảnh hoàn chỉnh và khiến mọi người hài lòng.

Kết thúc phần thi của team Xanh, Mai Ngô đã để lại nhiều ấn tượng bởi khả năng dẫn dắt và hướng dẫn các thí sinh của mình khi ngồi vào vị trí HLV tại MIQVN2023 – Đại Sứ Hoàn Mỹ.

Trước khi cùng các thí sinh thực hiện thử thách, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã tháo guốc và lập tức chạy vào set để hỗ trợ thí sinh. Sự nhiệt tình và "lăn xả" khi chạy vào set để hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh thực hiện thử thách của HLV Quỳnh Châu đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Team vàng - Thủy Tiên là team cuối cùng thực hiện phần thi ngày hôm nay cùng quý ông Minh Kha.

Mở đầu phần thi là Tường San, HLV Thủy Tiên không ngại chạy vào set để hỗ trợ cho phần thi của thí sinh Team mình. Sau cùng là chụp ảnh Team, các thí sinh đã phối hợp rất tốt khi được HLV hướng dẫn và hỗ trợ.

Tuy nhiên ở phút cuối, An Nhi đã khiến ban giám khảo và các HLV lo lắng vì vô tình quăng hoa của nhà tài trợ xuống đất. Điều đó đã khiến HLV Thủy Tiên vội chạy lại nhặt lên và giám khảo Dược Sĩ Tiến nhắc nhở. Sau khi hoàn thành thử thách, HLV Thủy Tiên cùng với các thí sinh đã đến và xin lỗi nhà tài trợ hoa của chương trình. Tuy nhiên, vì điều này, đội Thủy Tiên dù cao điểm nhất nhưng đã không thể giành chiến thắng.

Team Quỳnh Hoa chiến thắng, Quỳnh Châu chia tay 2 thí sinh

Ban giám khảo đã công bố thí sinh Đan Tiên Team Bùi Quỳnh Hoa đã xuất sắc nhận được giải thưởng "Best In Wedding Dress".

HLV Quỳnh Hoa và HLV Quỳnh Châu đều nhận được 3 điểm từ giám khảo. Tuy nhiên vì chỉ có 1 team chiến thắng nên ban giám khảo đã cùng vote để chọn ra HLV chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay. Nhận được số phiếu sát sao 5 - 4, team đỏ - Quỳnh Hoa đã chiến thắng thử thách "chụp ảnh cưới" tại tập đầu tiên. Và với đặc quyền của người chiến thắng, HLV Quỳnh Hoa đã chọn team của HLV Thủy Tiên là đội an toàn.

HLV Mai Ngô và Quỳnh Châu phải đưa thí sinh vào vòng loại. Sau khi nghe bốn thí sinh thuyết phục và nói lý do vì sao mình được ở lại, HLV Quỳnh Hoa và ban giám khảo đã quyết định giữ lại thí sinh Dịu Thảo và Huy Hoàng. Đồng nghĩa với việc Quincy Le và Kha Nữ của team Quỳnh Châu là thí sinh sẽ phải dừng chân lại tại tập 1.

Tập 3 sẽ lên sóng vào ngày 3/3 tới.