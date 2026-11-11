Có những địa điểm du lịch chỉ cần nhìn qua một bức ảnh đã đủ khiến người ta muốn xách vali lên đường. Không phải vì những góc check-in quá cầu kỳ, mà bởi vẻ đẹp nhuốm màu thời gian, cảm giác yên bình và những câu chuyện lịch sử ẩn sau từng công trình kiến trúc.

Mới đây, Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ những hình ảnh trong ngày đầu trở lại phim trường sau 13 năm. Trong một khung hình, nữ diễn viên đứng lặng trước cảnh hoàng hôn, phía xa là những mái ngói cổ kính của cố đô. Ở một khoảnh khắc khác, cô xuất hiện trên những bậc thềm dẫn lên tòa cung điện vàng rực, nổi bật với hệ thống cửa đỏ và các chi tiết trang trí tinh xảo.

Địa điểm ấy chính là Đại Nội Huế, nơi có điện Kiến Trung - bối cảnh quan trọng của bộ phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng mà Tăng Thanh Hà đảm nhận vai nữ chính.

Đáng chú ý, Huế còn là thành phố từng ba lần liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, trở thành một điểm đến đáng cân nhắc cho những ai yêu thích du lịch văn hóa, kiến trúc và lịch sử.

@hatangthanh

Nơi Tăng Thanh Hà trở lại sau 13 năm hóa ra là một trong những cung điện đẹp nhất Đại Nội Huế

Trong bài đăng trên Instagram, Tăng Thanh Hà chia sẻ cảm xúc khi trở lại với công việc diễn xuất sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Nữ diễn viên thừa nhận mình có chút lo lắng, hồi hộp nhưng cũng đầy háo hức. Cô muốn đón nhận trọn vẹn những cảm xúc ấy vì biết khoảnh khắc này sẽ không lặp lại. Hình ảnh được chia sẻ không chỉ gây chú ý bởi sự trở lại của nữ diễn viên mà còn bởi khung cảnh cố đô đẹp đến nao lòng.

Đặc biệt, công trình màu vàng với những ô cửa đỏ trong bài đăng chính là điện Kiến Trung, nằm trong khu vực Tử Cấm Thành thuộc Đại Nội Huế.

Được xây dựng từ năm 1921 đến năm 1923 dưới thời vua Khải Định, điện Kiến Trung là một trong những công trình kiến trúc đặc biệt của triều Nguyễn. Khác với vẻ đẹp thuần truyền thống của nhiều cung điện khác, công trình này kết hợp kiến trúc cung đình Việt Nam với những ảnh hưởng từ phương Tây.

@hatangthanh

Các mảng tường vàng rực, hệ thống cửa đỏ, những họa tiết khảm sành sứ và các chi tiết trang trí cầu kỳ tạo nên diện mạo rất riêng. Đứng trước điện Kiến Trung, du khách có thể cảm nhận được sự giao thoa giữa vẻ uy nghi của hoàng cung và nét lộng lẫy của kiến trúc châu Âu.

Đáng nói, đây từng là nơi sinh hoạt của gia đình vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương, trước khi những biến động lịch sử khiến công trình bị phá hủy gần như hoàn toàn vào năm 1947.

@hatangthanh

Sau gần 5 năm phục hồi, điện Kiến Trung chính thức mở cửa trở lại vào dịp Tết Giáp Thìn 2024, trở thành điểm tham quan thu hút sự quan tâm của du khách khi đến Huế. Với bộ phim Hoàng hậu cuối cùng, điện Kiến Trung được lựa chọn làm bối cảnh chính. Đoàn phim bắt đầu ghi hình vào tháng 3/2026, khai thác câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời và cuộc hôn nhân của Hoàng hậu Nam Phương với vua Bảo Đại.

Điều thú vị là du khách không nhất thiết phải đợi bộ phim ra rạp mới có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình này. Điện Kiến Trung hiện là một phần của hành trình tham quan Đại Nội Huế, nơi mỗi góc kiến trúc đều mang theo dấu ấn của một giai đoạn lịch sử.

@hatangthanh

Huế - thành phố ba lần liên tiếp được vinh danh là điểm du lịch sạch ASEAN

Không chỉ sở hữu hệ thống di tích cung đình nổi tiếng, Huế còn ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch khu vực với những giải thưởng về môi trường và phát triển du lịch.

Tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á năm 2024 tổ chức ở Lào, Huế là một trong ba thành phố của Việt Nam được trao Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN, cùng với Vũng Tàu và Quy Nhơn. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Huế nhận được danh hiệu này.

Giải thưởng dựa trên các tiêu chí liên quan đến quản lý môi trường, vệ sinh đô thị, chất thải và không gian xanh. Thành tích ấy góp phần khẳng định nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, chú trọng chất lượng môi trường du lịch của cố đô.

Với du khách ở độ tuổi U40, Huế có một sức hấp dẫn khá riêng. Thành phố không thiếu những địa điểm nổi tiếng, nhưng cũng không đòi hỏi người ta phải chạy đua với lịch trình dày đặc để cảm thấy chuyến đi đáng tiền.

Một buổi sáng thong thả khám phá Đại Nội, dành thời gian tìm hiểu điện Kiến Trung, ngắm những mái ngói cổ, rồi thưởng thức một bữa ăn mang hương vị Huế cũng đủ tạo nên hành trình nhiều cảm xúc. Điều khiến Huế đáng nhớ đôi khi không phải số lượng địa điểm đã đi qua, mà là cảm giác được bước vào một không gian có chiều sâu lịch sử, nơi những câu chuyện tưởng như chỉ tồn tại trên trang sách trở nên gần gũi hơn.

Nếu muốn có một chuyến du lịch thật đáng nhớ ở tuổi 40, hãy thử khám phá Huế theo cách này

Với những ai yêu thích lịch sử và kiến trúc, điện Kiến Trung là điểm dừng chân đáng dành thời gian khi đến Đại Nội Huế.

Thay vì chỉ đứng trước công trình để chụp ảnh, du khách có thể tìm hiểu về quá trình xây dựng, câu chuyện của gia đình vua Bảo Đại hay hành trình phục hồi cung điện sau nhiều thập kỷ chỉ còn là phế tích. Một chuyến tham quan như vậy sẽ thú vị hơn khi được kết hợp cùng việc khám phá các không gian cung đình khác trong Đại Nội, để hiểu thêm về đời sống hoàng gia dưới triều Nguyễn.

Nếu không thích chen chúc hoặc di chuyển quá nhiều, du khách có thể ưu tiên tham quan vào buổi sáng, mang giày thoải mái và dành đủ thời gian khám phá thay vì cố gắng ghé thật nhiều địa điểm trong một ngày.

Đặc biệt, với những người đã từng yêu thích các vai diễn của Tăng Thanh Hà, việc được tận mắt chiêm ngưỡng bối cảnh của Hoàng hậu cuối cùng còn mang đến một trải nghiệm thú vị: Đi du lịch nhưng đồng thời được khám phá không gian của một tác phẩm điện ảnh đang được chờ đợi.

Ở tuổi 40, có lẽ sự hấp dẫn của những chuyến đi cũng dần thay đổi. Người ta không chỉ muốn đến một nơi đẹp, mà còn muốn hiểu điều gì khiến nơi đó trở nên đặc biệt. Và Huế, với những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, những câu chuyện về một triều đại đã đi qua cùng nhịp sống mang bản sắc riêng, có đủ chất liệu cho một chuyến đi như thế.

Đôi khi, chỉ cần một buổi chiều đứng trước cung điện xưa, nhìn ánh nắng đổi màu trên những mái ngói cổ, người ta đã có thêm một lý do để yêu những chuyến du lịch chậm rãi của tuổi trưởng thành.