Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe ảnh quý tử đầu lòng, hóa ra cậu bé có niềm yêu thích đặc biệt giống mẹ

Mới đây, Tăng Thanh Hà đã đăng tải những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc con trai đầu lòng - bé Richard bên vườn rau kèm dòng trạng thái: "Chef Riki is preparing his dinner! Mama is so pround of you" (Tạm dịch: Đầu bếp Riki đang chuẩn bị bữa tối! Mẹ rất tự hào về con).

Tăng Thanh Hà hiếm hoi đăng ảnh cận mặt của con trai đầu lòng. Khoe khoảnh khắc tự chế biến đồ ăn cực đáng yêu của Richard. Có thể thấy mặc dù chỉ mới lên 4, nhưng quý tử đầu lòng nhà Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đã bộc lộ sự trưởng thành cũng niềm yêu thích với nấu ăn giống hệt mẹ. Bé Richard năm nay 4 tuổi và khá phổng phao. Tăng Thanh Hà thỉnh thoảng chia sẻ những đoạn hội thoại của cô và con trai khiến khán giả thích thú.

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn đã kỷ niệm 10 năm bên nhau vào cuối tháng 9/2019. Sau thời gian dài chung sống, cả hai vẫn thể hiện tình cảm mặn nồng, chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Tăng Thanh Hà chọn cuộc sống rời xa showbiz, tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình.