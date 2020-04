Tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và thăng cấp bậc hàm cho 2 chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe

Sáng 4/4, Đoàn Thanh niên Đà Nẵng đã thay mặt Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến viếng, gửi tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho thượng sĩ Võ Văn Toàn – một trong hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe tại Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết: "Sự ra đi của anh Toàn là mất mát to lớn của gia đình, lực lượng công an và đoàn thanh niên. Nhưng, anh Toàn cũng là tấm gương về sự dũng cảm về đấu tranh phòng chống tội phạm mà đoàn viên thanh niên Đà Nẵng sẽ noi theo".

Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Thượng sĩ Võ Văn Toàn.

Thành đoàn Đà Nẵng đến thắp hương cho Thượng sĩ Toàn.

Đại tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà cũng cho biết, trước hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của hai chiến sĩ công an, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho chiến sĩ Đặng Thanh Tuấn từ đại uý lên thiếu tá.

Giám đốc CATP Đà Nẵng Vũ Xuân Viên ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) từ trung sỹ lên thượng sỹ.



Như đã đưa tin, khoảng 20h40 tối 2/4,Trung tâm thông tin chỉ huy TP Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường.

Nhận thông tin, Trung tâm đã chỉ đạo cho Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên. Khi Đại úy Đ.T.T và Trung sĩ V.V.T di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì không may xảy ra va chạm giao thông, khiến 2 đồng chí công an hi sinh.

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho chiến sĩ Đặng Thanh Tuấn từ đại uý lên thiếu tá. Giám đốc CATP Đà Nẵng Vũ Xuân Viên ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ Võ Văn Toàn từ trung sỹ lên thượng sỹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ... bố trí lực lượng chốt chặn tất cả các ngả đường mà nhóm người trên có khả năng đi qua.

Qua trích xuất hình ảnh các camera công cộng, lực lượng Công an đã bắt và ra quyết định tạm giữ hình sự được 7/9 thanh niên để điều tra làm rõ về hành vi đua xe và Gây rối trật tự công cộng.