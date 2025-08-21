Dù đã có hành trình dài âm thầm bên nhau nhưng đến khi Bích Phương và Tăng Duy Tân cùng xuất hiện trong Em Xinh Say Hi thì mối quan hệ này mới trở nên trầm trộ hơn. Không còn giữ kín bưng, Tăng Duy Tân đã gia nhập hội "chỉ theo dõi mình em" giống nhiều sao nam Vbiz dành cho bạn gái. Không chỉ thế, nam ca sĩ còn liên tục có những hành động chứng minh "danh phận" gây xôn xao mạng xã hội. Ngoài những động thái từ người trong cuộc, Bích Phương và Tăng Duy Tân thường xuyên bị "tóm dính" xuất hiện công khai cùng nhau.

Mới đây nhất, cư dân mạng lan truyền khoảnh khắc "đôi chim ri" sánh đôi ăn uống ở địa điểm được cho là tại Hạ Long - tức quê nhà của đàng gái. Trong ảnh, cả hai ăn diện khá thoải mái, Bích Phương trang điểm nhẹ, thắt tóc gọn gàng. Không cần đeo kính hay khẩu trang kín bưng, Bích Phương ngồi đối diện, vui vẻ dùng bữa với Tăng Duy Tân.

Mới đây, Bích Phương bị "tóm dính" xuất hiện ở một nhà hàng ở quê

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng phát hiện Tăng Duy Tân có mặt tại địa điểm này

Đáng chú ý hơn, nhiều người còn phát hiện chuyến đi này không chỉ có Bích Phương và Tăng Duy Tân mà còn có sự góp mặt của gia đình nữa ca sĩ. Trong ảnh, Tăng Duy Tân còn ngồi cùng phía với mẹ Bích Phương, phần nào chứng minh mối quan hệ giữa "chàng rể tương lai" và nhà gái cũng rất gắn bó, gần gũi. Trước đó, cũng có nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi đã ra mắt gia đình, họ hàng của Tăng Duy Tân cũng rất thích Bích Phương và nhiều lần hối thúc chuyện cưới xin.

Bích Phương và Tăng Duy Tân ngồi ăn thân thiết cùng gia đình đàng gái. Tăng Duy Tân ngồi cùng phía với mẹ của Bích Phương

Trước đó netizen "đào" lại đoạn clip Tăng Duy Tân lái xe mô tô. Và trùng hợp, trên trang cá nhân của bố Bích Phương, ông cũng từng check-in với chiếc mô tô có kiểu dáng tương tự. Bên dưới bài đăng của bố Bích Phương, khi có người quen hỏi có phải xe của con rể không thì ông trả lời "hỏi khó, bỏ qua". Gần đây, mẹ Bích Phương liên tục "phát tín hiệu" mong chờ con gái sớm được "chốt đơn".

Cách đây không lâu, ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi đăng lại khoảnh khắc tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân trong Em Xinh Say Hi kèm lời "đẩy thuyền" lộ liễu: "2 cô cậu này đẹp đôi nhỉ? Ước gì là thật". Không chỉ thế, bên dưới bình luận khi có người nhắc đến chuyện sắp ăn cỗ cưới thì Tùng Dương cũng trả lời đầy úp mở là "mọi sự chỉ như lời đồn".

Sau Em Xinh Say Hi, cả hai thường xuyên bị bắt gặp sánh đôi bên nhau

Được biết, Tăng Duy Tân là cháu nhạc sĩ Trần Hoàn và cũng là em họ ca sĩ Tùng Dương. Tiếp nối những động thái úp mở từ chính chủ, hành động của Tùng Dương chẳng khác nào một "cú chốt hạ". Việc một nghệ sĩ kỳ cựu như Tùng Dương - người không mấy khi tham gia vào "đẩy couple" của Vbiz lại chủ động chia sẻ hình ảnh và trêu ghẹo cháu mình thế kia, càng khiến công chúng tin rằng đây không chỉ là một lời khen xã giao, mà là sự xác nhận ngầm từ phía gia đình về mối quan hệ của đôi trẻ.

Tăng Duy Tân từng vui ra mặt khi nhìn thấy fan tặng bức ảnh với Bích Phương

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương nói: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".