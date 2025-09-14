Em Xinh “Say Hi” Concert – Đêm 1: Bích Phương – Tăng Duy Tân được fan tung hô “cặp đôi OTP” ngay trên sân khấu

“The Best OTP Em Xinh” – khi fan culture bước thẳng lên sân khấu

Không chỉ là một đêm nhạc, concert còn biến thành “lễ hội” của Xinhiu (fan Em Xinh) khi BTC công bố hạng mục The Best OTP Em Xinh. Tràng pháo tay bùng nổ ngay khi kết quả gọi tên cặp đôi Bích Phương – Tăng Duy Tân, từng gây sốt với màn kết hợp Em Chỉ Là.

Việc một chương trình chính thống “chính thức hóa” trò đẩy thuyền vốn chỉ tồn tại trong văn hóa fan là một chi tiết thú vị. Nó không chỉ mang đến tiếng cười và sự phấn khích cho khán giả, mà còn cho thấy sự tinh tế trong việc kết nối nghệ sĩ – fan. Nhiều Xinhiu ví von khoảnh khắc ấy “giống như một đám cưới trên sân khấu” khi cả hội trường đồng loạt hò reo, cổ vũ cho cặp đôi.

Sự kiện này cũng phản ánh cách mà “vũ trụ Say Hi” đang biến concert thành nơi cộng hưởng văn hóa giải trí mới, nơi fan không chỉ đến để xem, mà còn trực tiếp tham gia tạo trend, quyết định những khoảnh khắc viral.

Khi công nghệ và âm nhạc hòa quyện

Bên cạnh cú hích mang tên “OTP Bích Phương – Tăng Duy Tân”, Em Xinh “Say Hi” Concert – Đêm 1 còn cho thấy tầm vóc về công nghệ và dàn dựng sân khấu. Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống bàn nâng DMX chuẩn quốc tế được áp dụng trong 9 tiết mục, biến mỗi ca khúc thành một trải nghiệm thị giác mượt mà và chuyên nghiệp.

Khoảnh khắc 30 Em Xinh mặc áo dài hát Việt Nam Hơn Từng Ngày kết hợp kính 3D và pháo giấy in chữ ký cũng để lại nhiều dư âm. Hình ảnh những tà áo dài tung bay trên nền nhạc mới đã biến concert thành một bản giao hưởng kết hợp truyền thống và hiện đại, gợi nhớ thông điệp “Khát vọng là người Việt” từ Anh Trai Say Hi.

Setlist toàn hit, bất ngờ ở phần mashup demo

Không thể không nhắc tới loạt ca khúc từng “làm mưa làm gió” BXH: Không Đau Nữa Rồi, Gã Săn Cá, Cầm Kỳ Thi Hoạ, Not My Fault hay Duyên. Tất cả đều được phối lại dành riêng cho concert, mang đến trải nghiệm vừa quen vừa mới.

Đặc biệt, tiết mục kết hợp giữa bản demo và bản official của Quả Chín Quá và Không Đau Nữa Rồi trở thành “món quà hồi tưởng” cho fan. Khi những đoạn demo từng viral trên mạng xã hội vang lên, cả khán phòng như vỡ òa vì được sống lại hành trình từ “bản thô” đến siêu hit.

Từ TP.HCM đến Mỹ Đình – định hình thương hiệu âm nhạc quốc dân

Sau thành công tại TP.HCM, Em Xinh “Say Hi” Concert sẽ tiếp tục hành trình với Đêm 2 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 11/10. Theo BTC, khán giả giữ lại trang phục từ Đêm 1 sẽ được nhận quà đặc biệt khi tham gia concert tại Thủ đô – một cách tinh tế để nối dài trải nghiệm từ Nam ra Bắc.

Với 22 tỷ lượt nghe, 13 tuần đứng đầu BXH thảo luận mạng xã hội, Em Xinh “Say Hi” không chỉ là một concert, mà đang dần trở thành hiện tượng âm nhạc quốc gia, nối tiếp thành công của Anh Trai Say Hi.



