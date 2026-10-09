Thu về trời khô hanh: Làm ngay món xào 10 phút vừa giải nhiệt, lại "gấp đôi vị ngon"

Mùa thu mang đến thời tiết khô hanh, khiến khẩu vị của chúng ta thay đổi thất thường. Những món ăn nhà làm ngon nhất trong mùa này là những món thanh mát, ngọt ngào, ít chất béo và không gây kích ứng. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một công thức xào đơn giản phù hợp với mọi gia đình - món xào bí ngòi và tôm.

Không cần gia vị phức tạp hay thời gian nấu nướng lâu. Tôm là nguồn protein chất lượng cao, ít chất béo, mang lại cảm giác no mà không gây tăng cân, cung cấp dưỡng chất bổ sung mà không lo ngại về sức khỏe. Bí ngòi có hàm lượng nước rất cao, vị ngọt, giòn và tươi mát, rất thích hợp để xua tan cảm giác khô miệng và chán ăn thường gặp vào mùa thu. Món ăn này nhẹ nhàng và thanh mát, với vị ngọt tự nhiên. Tôm tươi ngon và mềm, còn bí ngòi thì ngọt và giòn. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ làm tăng gấp đôi hương vị umami.

Món ăn này cũng phù hợp với những người đang ăn kiêng giảm cân. Nếu bạn muốn một bữa ăn nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng mà bạn có thể thưởng thức thoải mái mà không lo tăng cân, đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Món ăn này có thể được chế biến chỉ trong hơn 10 phút, biến nó thành một món ăn gia đình mùa thu tiện lợi và nhanh chóng.

Nguyên liệu làm món bí ngòi xào tôm

1 quả bí ngòi, 250g tôm tươi hoặc đông lạnh, dầu ăn và muối vừa đủ, 3 tép tỏi, 1 thìa cà phê rượu nấu ăn, một chút tiêu trắng, 1/2 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh dầu hào.

Cách làm món bí ngòi xào tôm

Bước 1: Chọn quả bí ngòi non, vỏ mịn và nặng tay; không cần gọt vỏ, cắt bỏ 2 đầu, rửa sạch. Cắt bí ngòi làm đôi theo chiều dọc rồi thái lát mỏng vừa phải - độ dày khoảng 0.5cm. Rửa sạch, bóc vỏ, loại bỏ chỉ tôm. Khía một đường dọc theo sống lưng mỗi con tôm để giúp tôm ngấm gia vị. Cho một thìa nhỏ rượu nấu ăn, một nhúm tiêu trắng và một nhúm muối vào tôm, trộn đều và ướp trong 5 phút. Đập dập các tép tỏi và băm nhỏ.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng. Khi dầu hơi nóng, cho tôm vào và xào nhanh trên lửa vừa nhỏ. Khi tôm đổi màu, cong lại và chuyển sang màu đỏ nhạt, lấy ra khỏi chảo và để riêng. Cho tỏi băm vào xào đến khi thơm. Cho bí ngòi vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 1-2 phút, đến khi bí ngòi mềm nhẹ và trở nên trong suốt.

Bước 3: Cho tôm đã đã xào trở lại chảo, thêm nửa thìa nước tương, nửa thìa dầu hào, một chút muối và một ít đường để tăng hương vị. Xào trên lửa lớn khoảng nửa phút để các hương vị hòa quyện. Tắt bếp, cho ra đĩa và thưởng thức. Món xào thanh mát chỉ mất mười phút để làm là món ăn gia đình ngon nhất - vừa ngon miệng, bổ dưỡng lại tốt cho sức khỏe.

Mẹo cần lưu ý khi nấu món bí ngòi xào tôm:

1. Ướp tôm với tiêu trắng có thể khử mùi tanh mà không làm mất đi vị ngọt tự nhiên của tôm, và tốt hơn so với dùng gừng để khử mùi tanh.

2. Tôm nấu quá chín sẽ bị dai và khô. Bí quyết để giữ cho tôm mềm là xào sơ tôm trước rồi cho lại vào chảo ở bước cuối cùng. Món ăn này đề cao sự tươi ngon tự nhiên; nêm nếm quá nhiều sẽ làm mất đi vị ngọt tự nhiên của nó.