Bạn có biết cách chọn và cách bảo quản trứng? Đây là hướng dẫn đầy đủ nhất

Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích tất cả những kiến thức thực tế về chọn và bảo quản trứng trong một bài viết duy nhất này. Bạn nên lưu bài viết này lại để hướng dẫn cho người nhà cùng biết nhé.

1. Chọn trứng: Càng sạch càng tốt?

Nhiều người mua trứng theo thói quen chọn những quả sạch sẽ và bóng bẩy, tin rằng trứng sạch sẽ thì hợp vệ sinh.

Thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Trứng tươi, hữu cơ thực sự có một lớp màng bảo vệ màu trắng tự nhiên trên vỏ, hơi sần sùi và có bề mặt mờ. Lớp màng này có thể bịt kín các lỗ khí trên vỏ trứng, giữ ẩm và ngăn vi khuẩn xâm nhập, hoạt động như một lớp bảo quản tự nhiên cho trứng.

Hầu hết những quả trứng bóng loáng, không tì vết trên thị trường đều là trứng đã được rửa sạch và đánh bóng tại nhà máy. Việc rửa sạch loại bỏ lớp màng bảo vệ khỏi vỏ trứng, khiến chúng trông sạch sẽ và đẹp mắt, nhưng trên thực tế, tất cả các lỗ nhỏ trên vỏ trứng đều mở ra, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập dễ dàng hơn và làm giảm đáng kể thời hạn sử dụng của trứng.

Dưới đây là các tiêu chí lựa chọn đơn giản nhất:

Nó có cảm giác hơi nhám và bề mặt mờ;

Ngoài ra, trứng có lẫn một ít phân gà khô vẫn an toàn để mua vì chúng tươi hơn.

Không nên nhận trứng bị ẩm ướt, dính bẩn, có phân ướt hoặc có vết mốc.

2. Làm thế nào để phân biệt trứng tươi, trứng ôi và trứng hỏng?

- Kiểm tra vỏ ngoài: Vỏ trứng tươi có bề mặt thô ráp, mờ đục với kết cấu dạng bột mịn. Trứng để lâu ngày thường có vỏ nhẵn bóng, không bị sần sùi.

- Lắc nhẹ gần tai: Trứng tươi có lòng đỏ chắc; khi lắc nhẹ, bạn sẽ không nghe thấy như tiếng nước quẫy hay cảm thấy lòng đỏ chuyển động. Nếu bạn nghe rõ tiếng như nước quẫy bên trong quả trứng, điều đó có nghĩa là lòng trứng đã loãng hơn, túi khí đã nở ra và trứng không còn tươi nữa.

- Làm các thử nghiệm nước (chính xác nhất): Hãy cho trứng vào nước, nếu nó nằm phẳng dưới đáy nước, đó là quả trứng tươi nhất. Nếu một đầu quả trứng hơi cong lên, cho thấy nó đã được bảo quản một thời gian và cần được ăn càng sớm càng tốt. Trứng có thể đứng thẳng trong nước là trứng đã cũ và không nên ăn sống. Những quả trứng nổi trên mặt nước đã hoàn toàn bị hỏng và nên được vứt bỏ; chúng không ăn được.

3. Làm thế nào để loại bỏ vi khuẩn Salmonella?

Salmonella là một tác nhân gây bệnh phổ biến trong thực phẩm, thường được tìm thấy bám trên vỏ trứng. Nhiễm trùng có thể gây ra các triệu chứng viêm dạ dày ruột cấp tính như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa và sốt. Nôn mửa và tiêu chảy nặng cũng dễ dẫn đến mất nước, và nguy cơ này cao hơn ở người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu và gây ra các bệnh nhiễm trùng toàn thân nghiêm trọng hơn.

Tủ lạnh chỉ có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn chứ không thể tiêu diệt chúng. Đun nóng ở nhiệt độ trên 75°C trong một phút mới có thể tiêu diệt chúng. Vì vậy trứng phải được nấu chín kỹ và không nên ăn trứng luộc lòng đào.

Mối nguy hiểm thực sự về an toàn không phải là trứng tươi nguyên quả, mà là ăn trứng chưa chín kỹ hoặc không rửa tay sau khi chế biến, dẫn đến lây nhiễm chéo.

4. Không nên đặt trứng sống vào khay đựng trứng trên cửa tủ lạnh

Tóm lại, điểm mấu chốt là chúng ta không nên dùng khay đựng trứng trên cánh cửa tủ lạnh để bảo quản trứng. Lý do chính là vì cửa tủ lạnh là nơi nhiệt độ dao động nhiều nhất trong toàn bộ tủ lạnh do thường xuyên mở ra, đóng vào.

Việc thường xuyên đóng mở cửa tủ lạnh, cùng với sự thay đổi liên tục giữa nhiệt độ nóng và lạnh, khiến trứng sống cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ.

Để trứng sống trên cánh cửa tủ lạnh trong thời gian dài khiến lớp màng bảo vệ trên trứng nhanh chóng bị phá vỡ, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong, khiến lòng đỏ bị vỡ và trứng bị hỏng.

Trong khi đó, bụi bẩn và vết bẩn còn sót lại trên vỏ trứng có thể dễ dàng làm ô nhiễm rau củ và thực phẩm đã nấu chín bên trong tủ lạnh.

Công dụng thực sự của khay đựng trứng trong cánh cửa tủ lạnh:

Vị trí này chỉ thích hợp để đựng đồ uống, nước khoáng, dầu hào, các loại nước chấm và những nguyên liệu khác không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ.

Trứng đã nấu chín chỉ thích hợp để bảo quản trong thời gian ngắn và tuyệt đối không được để trứng sống trong thời gian dài.

5. Phương pháp bảo quản trứng đúng cách tại nhà

Đầu tiên, đừng bao giờ rửa trứng trước khi bảo quản. Việc rửa sạch sẽ làm mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên và làm giảm một nửa thời hạn sử dụng của trứng. Chỉ nên rửa trước khi chế biến món ăn.

Thứ hai, hãy bảo quản trong hộp kín có nắp đậy để tránh bụi bẩn và hơi ẩm, cũng như tránh lây nhiễm chéo thực phẩm trong tủ lạnh do vết bẩn từ vỏ trứng.

Thứ ba, hãy đặt nó vào bên trong ngăn mát tủ lạnh, tránh xa cửa tủ lạnh và các lỗ thông hơi, nơi môi trường nhiệt độ ổn định sẽ giữ cho nó tươi ngon nhất.

Thứ tư, cách đặt phải tuân theo tiêu chuẩn: Đầu lớn hướng lên trên, đầu nhỏ hướng xuống dưới.

Phần đầu lớn hơn của quả trứng là túi khí. Đặt trứng sao cho túi khí hướng lên trên sẽ giúp lòng đỏ không bị dính vào vỏ, giảm thiểu nguy cơ lòng đỏ bị vỡ và giữ được độ tươi ngon.