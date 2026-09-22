Tan làm chạy thẳng đến phòng khám, người trẻ khổ sở với 'bệnh người già'

Kết thúc ca làm việc lúc 17h30 tại một công ty công nghệ ở Cầu Giấy (Hà Nội), Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi) không vội về nhà hay tụ tập bạn bè như đồng nghiệp mà đến Phòng khám Y học cổ truyền nằm trong ngõ nhỏ gần công ty.

Đây là điểm đến quen thuộc mỗi ngày sau giờ làm của Hùng 2 tháng nay. Hùng đến để châm cứu vì những cơn đau nhói dai dẳng từ vùng cổ lan xuống vai trái, kèm cảm giác tê dại từng ngón tay khiến năng suất làm việc của nam thanh niên suy giảm rõ rệt.

“Mới đầu tôi nghĩ chỉ mỏi cơ thông thường do ngồi điều hòa nhiều nên tự mua thuốc giảm đau uống. Nhưng cứ hết thuốc là cơn đau lại tái phát, thậm chí nặng hơn trước. Giờ đây, ngày gồng mình đi làm, tối đến tôi lại tranh thủ ghé phòng khám châm cứu, chiếu đèn hồng ngoại 1-2 tiếng rồi mới về ăn tối”, Hùng ngậm ngùi chia sẻ.

Ngồi ôm máy tính liên tục 9-10 tiếng mỗi ngày, nữ kế toán được chẩn đoán bị thoái hóa cột sống cổ.

Trần Thu Hà (29 tuổi, kế toán tại Hà Đông) cũng rơi vào vòng lặp kiệt sức tương tự nhưng chọn giải pháp gọi kỹ thuật viên phục hồi chức năng về tận nhà vào buổi tối. Do đặc thù công việc phải ngồi ôm máy tính liên tục 9-10 tiếng mỗi ngày, Hà được chẩn đoán bị thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm nhẹ khi tuổi đời còn rất trẻ.

“Ban ngày công việc bận rộn, áp lực deadline không thể xin nghỉ đi khám, nên tối về tôi phải tranh thủ xoa bóp, bấm huyệt và kéo giãn cột sống tại nhà. Nhiều hôm 21h mới xong liệu trình điều trị. Chi phí vô cùng tốn kém nhưng không làm thì cơ thể đau nhức, không thể chịu nổi để tiếp tục đi làm vào ngày hôm sau”, Hà than thở về thực trạng sức khỏe của mình.

Ngồi lâu, ít vận động

Trực tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhân trẻ tuổi, BSCK II Nguyễn Minh Trang, Quyền Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhận định, hiện tượng “sáng làm công sở, tối làm bệnh nhân” đang phản ánh một thực trạng đáng báo động sự trẻ hóa nghiêm trọng của các bệnh lý cột sống.

Nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ cao nhất rơi vào khoảng 25-35 tuổi, gồm nhân viên văn phòng, giáo viên, IT - những người gắn chặt cuộc sống với bàn làm việc và màn hình máy tính.

Bác sĩ Khoa Y học cổ truyền, bệnh viện Bạch Mai xoa bóp bấm huyệt co người bệnh.

Phân tích sâu hơn về nguyên nhân, bác sĩ Trang cho rằng gốc rễ không chỉ nằm ở việc ngồi nhiều, mà là do chuỗi thói quen sai lệch kéo dài. Việc duy trì tư thế gù lưng hay cúi đầu xem điện thoại liên tục làm gia tăng áp lực gấp 3-4 lần lên cột sống cổ, đẩy nhanh quá trình thoái hóa và khiến đĩa đệm dễ tổn thương ngay ở độ tuổi sung sức nhất.

Bên cạnh đó, việc ngồi lỳ nhiều giờ trong phòng máy lạnh kết hợp với lối sống ít vận động làm cho máu huyết khó lưu thông, gân cơ vùng cổ vai bị co cứng dai dẳng. Đầy chính là ngòi nổ biến những cơn mỏi mệt thông thường thành các đợt đau nhức cấp tính, gây vẹo cổ, tê bì cánh tay hoặc đau đầu dữ dội.

Thế nhưng, điều nguy hiểm hơn cả căn bệnh chính là sự chủ quan của giới trẻ đối với các tín hiệu cảnh báo từ cơ thể. Để không làm gián đoạn tiến độ công việc, nhiều người sẵn sàng uống các loại thuốc giảm đau cấp tốc như một giải pháp cứu cánh tức thời.

Chỉ ra mối nguy hại ngầm này, BSCK II Nguyễn Minh Trang nhấn mạnh, thuốc giảm đau chỉ có tác dụng ‘đánh lừa’ thần kinh, triệt tiêu cảm giác đau tạm thời chứ hoàn toàn không chữa lành tổn thương thực thể ở cột sống hay gân cơ.

Khi hết thuốc, bệnh nhân lại quay về thói quen sinh hoạt cũ khiến bệnh thêm nặng. Việc lạm dụng thuốc kéo dài mà không có chỉ định chuyên khoa còn ‘rước’ thêm các biến chứng nguy hiểm về dạ dày, suy gan và suy thận.

Bác sĩ Trang khuyên để phòng ngừa đau cổ vai gáy, có một số nguyên tắc. Thứ nhất, tránh luồng gió lạnh trực tiếp vào vùng cổ gáy. Ví dụ, khi ngồi văn phòng, điều hòa có thể thổi thẳng vào vùng cổ vai gáy. Khi đi đường hoặc đi trong môi trường lạnh, nên quàng khăn giữ ấm cho vùng cổ gáy.

Thứ hai, nếu ngồi làm việc hoặc ngồi học thì nên thay đổi tư thế khoảng 30 phút đến 1 tiếng một lần. Khi đó, các cơ, xương khớp được co giãn và các mạch máu được lưu thông.

Đặc biệt, khi đau kéo dài, đau lan xuống tay, xuất hiện tê bì hoặc yếu tay, người bệnh nên đi khám thay vì liên tục dùng thuốc giảm đau để cố duy trì công việc. Việc đi khám sớm và thay đổi tư thế làm việc chính là cách duy nhất để dừng việc “vay mượn” sức khỏe ban ngày rồi vật lộn đi trả nợ vào buổi tối.