Mới đây, YeaH1 Group đã chính thức công bố kế hoạch xây dựng và phát triển nhóm nhạc toàn năng thế hệ mới thông qua chương trình “Tân Binh Toàn Năng” - Show It All.

Ngay từ vòng tuyển chọn, hàng nghìn thí sinh đã phải trải qua sàng lọc gắt gao để tìm ra Top 30 gương mặt xuất sắc. Bước vào “giai đoạn sống còn”, họ chỉ có 100 ngày để tập luyện và khẳng định bản thân qua 7 kỳ sát hạch do dàn chuyên gia Hàn – Việt trực tiếp đào tạo.

Khán giả sẽ theo dõi từng khoảnh khắc từ phòng tập đến sân khấu, chứng kiến những giọt mồ hôi, nước mắt, và cả sự bứt phá bất ngờ. Kết thúc hành trình, chỉ những tân binh “thép” nhất mới được chọn vào đội hình debut. Đây không chỉ là hành trình đào tạo idol, mà còn là một cuộc thanh lọc khốc liệt để tìm ra những gương mặt thực sự có khả năng đại diện Việt Nam vươn ra thế giới.

Nhà sản xuất toàn năng Soobin

Điểm khiến “Tân Binh Toàn Năng” khác biệt với các show tuyển chọn trước đây chính là quy mô hợp tác. YeaH1 Group không chỉ “chơi lớn” với Techcombank đồng đầu tư, mà còn bắt tay cùng Sony Music Entertainment – một trong những tập đoàn âm nhạc hàng đầu thế giới. Điều này đồng nghĩa, nhóm nhạc debut từ chương trình sẽ được hưởng lợi từ hệ thống phân phối và sản xuất quốc tế.

Không dừng ở đó, YeaH1 còn ra mắt MangoPlus – nền tảng giải trí hợp tác chiến lược với MangoTV (Trung Quốc). Với tiêu chí “Xem sớm nhất – Tương tác đỉnh nhất – Nội dung châu Á độc quyền”, MangoPlus hứa hẹn trở thành “bệ phóng” để idol Việt không chỉ hiện diện trong nước, mà còn chạm tới khán giả khu vực.

Nếu Kpop từng tạo nên công thức idol chuẩn mực cho thế giới, thì “Tân Binh Toàn Năng” được xem như phép thử để Việt Nam tìm ra con đường riêng. Không đơn thuần là bản sao, chương trình đặt trọng tâm vào việc tạo nên những nghệ sĩ toàn diện: giỏi ca hát, vũ đạo, có cá tính, và đặc biệt phải mang bản sắc Việt.

Sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu trong sản xuất âm nhạc và biểu diễn như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, hay ê-kíp trang điểm – làm tóc Quân Nguyễn – Pu Lê càng khiến khán giả chờ đợi những sân khấu “bùng nổ”.

Ngày 4/10 tới, “Tân Binh Toàn Năng – Giai đoạn thăng cấp” sẽ chính thức phát sóng vào 20h thứ Bảy hằng tuần trên VTV3. Đây sẽ là hành trình gay cấn không chỉ của 30 thí sinh, mà còn của cả nền giải trí Việt trong nỗ lực bước ra thế giới.

Khán giả có quyền hy vọng: sau nhiều năm chờ đợi, Việt Nam sẽ không chỉ dừng ở những bản cover hay mô hình “idol nội địa hóa”, mà sẽ thật sự có một nhóm nhạc mang tầm vóc quốc tế, cất tiếng nói của thế hệ trẻ Việt trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.