Tập 14, cũng là tập cuối của “Tân Binh Toàn Năng – Giai đoạn sống còn”, đã chứng kiến đêm Survival Showcase bùng nổ với hàng ngàn khán giả tham dự. Đây là kỳ sát hạch cuối cùng để tìm ra 11 thành viên chính thức bước vào đội hình Tân Binh Thăng Cấp , sẵn sàng cho chặng thi đấu quốc tế.

Thông qua ba tiết mục thi đấu – 99KISS , Chuyện đôi ta và We lit the show – các Tân Binh thể hiện sự tiến bộ vượt bậc sau 3 tháng huấn luyện. Với tổng 97% điểm số từ khán giả và hội đồng giám khảo, phần thi We lit the show đã giành chiến thắng, mở khóa đội hình chính thức.

Dựa trên điểm số cá nhân tổng hợp, 11 cái tên được vinh danh vào đội hình Tân Binh Thăng Cấp gồm: Hồ Đông Quan, Bạch Hồng Cường, Lê Phạm Minh Quân, Thái Lê Minh Hiếu, Nguyễn Hữu Sơn, Lê Duy Lân, Tạ Hoàng Long, Đỗ Minh Tân, Đặng Đức Duy, Nguyễn Lâm Anh và Nguyễn Thanh Phúc Nguyên. Trong đó, Hồ Đông Quan và Bạch Hồng Cường là hai thí sinh có lượng bình chọn online cao nhất, được đặc cách vào thẳng đội hình.

SOOBIN trở thành NSX Toàn Năng dẫn dắt đội hình mới, sau khi có tới 4 thành viên trong đội được thăng cấp và tổng điểm cá nhân cao nhất (390 điểm). Chia sẻ trong đêm công bố, nam ca sĩ khẳng định: “Cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Với tất cả khả năng và tâm huyết, tôi xin hứa sẽ giúp các Tân Binh ngày càng hoàn thiện hơn và đưa nghệ sĩ Việt Nam ra quốc tế.”

11 Tân Binh đều có những chia sẻ xúc động trong khoảnh khắc được xướng tên. Nhiều lời cảm ơn được gửi đến gia đình, ekip chương trình, các mentor và đặc biệt là những người đồng hành suốt 100 ngày tại nhà chung. Với họ, đây không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình trưởng thành, chứng minh bản thân xứng đáng với đam mê nghệ thuật.

Ở chặng tiếp theo, đội hình Tân Binh Thăng Cấp sẽ bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế, cọ xát với các nhóm nhạc khu vực. Đặc biệt, nhóm nhạc nam Hàn Quốc 8TURN là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên xác nhận sẽ tham gia biểu diễn cùng các Tân Binh trong đêm công diễn 1 – diễn ra ngày 12/08 tại Nhà thi đấu Tân Bình.

Đồng hành cùng các Tân Binh trong chặng chính thức là đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm như: Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, stage D.O.P Trần Quốc Vương, giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, makeup & hair team Quân Nguyễn – Pu Lê…

Chương trình sẽ chính thức phát sóng trên VTV3 lúc 20g00 tối Thứ Bảy hàng tuần từ ngày 27/09/2025 và 20g30 trên YouTube YeaH1 Show. Với format tiên phong, khắt khe và đầu tư bài bản, Tân Binh Toàn Năng được kỳ vọng sẽ mở ra thế hệ thần tượng mới – bản lĩnh, có chiều sâu và sẵn sàng vươn ra quốc tế.