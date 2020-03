"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Bị chê diễn xuất kém và non nớt hơn Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba đáp trả

Từ sau khi Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư phát sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gặp không ít rắc rối. Đặc biệt, từ tập 20, Bạch Thiển - Dương Mịch xuất hiện và càng làm Bạch Phượng Cửu - Địch Lệ Nhiệt Ba chịu áp lực nhiều hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba diễn kém, không có thần thái ngôi sao như Dương Mịch. Thậm chí, có ý kiến còn khẳng định rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ hợp đóng nữ phụ, không thể nào làm nữ chính như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Đường Yên.

Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba trả lời trước chỉ trích diễn dở.

Ngày 1/3, Sina đăng bài viết Địch Lệ Nhiệt Ba đáp trả trước ý kiến chê bai cô diễn kém. Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ lên tiếng với 3 từ ngắn gọn: "Không quan tâm". Ngoài ra, cô cũng nói thêm đây là thử thách cho mình.

Dương Mịch.

Đến thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đã diễn tốt hơn lúc phim mới phát sóng rất nhiều. Thay vì chỉ trích cô, những bình luận tích cực, khen ngợi Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất hiện với tần suất liên tục hơn.

Thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chịu nhiều điều tiếng từ khi bước chân vào showbiz cho đến nay. Khoảng 1 năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị chỉ trích nặng nề vì giành giải Thị Hậu Kim Ưng.



Địch Lệ Nhiệt Ba.

Oái oăm hơn, bộ phim giúp Địch Lệ Nhiệt Ba thắng giải lại là Lý Huệ Trân xinh đẹp (She was pretty bản Trung), tác phẩm này có điểm Douban chỉ 4.6 - thấp hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng tranh giải. Những bộ phim bị Lý Huệ Trân xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt đều thuộc hàng "thực lực", có nội dung ý nghĩa, gây hiệu ứng xã hội tốt.

Cuối cùng, Địch Lệ Nhiệt Ba bị tẩy chay trên diện rộng, đồng thời bộ phim Lý Huệ Trân xinh đẹp cũng bị kéo điểm Douban xuống còn 2.0 - con số kinh hoàng của tất cả các nhà sản xuất lẫn truyền hình Hoa ngữ.