"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư": Phản ứng của Cao Vỹ Quang - Địch Lệ Nhiệt Ba sau đêm ân ái, nói toàn lời nhạy cảm

Từ sau khi gia tăng các cảnh tình cảm cho bộ dôi vai chính Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) - Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang), bộ phim Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư đã hấp dẫn hơn rất nhiều.

Ở tập 46, cặp đôi có cảnh viên phòng đầu tiên, về sau, Bạch Phượng Cửu có thai và sinh cho Đông Hoa cậu con trai kháu khỉnh đặt tên Bạch Cổn Cổn.

Cặp đôi đã tỉnh dậy sau 1 đêm đáng nhớ.

Sau đêm viên phòng nhiều cảm xúc, sáng hôm sau Bạch Phượng Cửu - Đông Hoa Đế Quân tiếp tục làm khán giả chìm trong mật ngọt khi liên tục nói những câu nhạy cảm. Bạch Phượng Cửu dùng tay sờ lên mặt Đông Hoa, chàng lập tức ôm nàng vào lòng rồi vảo: "Ngủ với ta thêm chút nữa đi". Và y như rằng, cặp đôi tiếp tục ôm nhau không rời.

Chưa dừng ở đó, Bạch Phượng Cửu còn đi làm bánh khoai tím cho Đông Hoa ăn. Phượng Cửu bẽn lẽn nói rằng: "Theo truyền thống thì sau đêm viên phòng, 2 người sẽ ăn bánh khoai tím". Đông Hoa cười ý nhị ăn bánh do Phượng Cửu làm ra, rồi còn ngợi khen nàng: "Ta biết lý do vì sao nàng lại vui. Đó là do chúng ta đã ở bên nhau".

Rồi còn vui vẻ nói về chuyện đã ở bên nhau.

Đông Hoa sợ Phượng Cửu ái ngại nên dặn dò nàng không cần để cho tất cả mọi người chuyện viên phòng của cặp đôi. Sau đó, Đông Hoa cùng Phượng Cửu an chiếc bánh, má kề má, môi chạm môi, cảnh tượng thực sự làm con dân Tứ Hải Bát Hoang xao xuyến.

Tam sinh tam thế chẩm thượng thư vẫn lấy bối cảnh thần tiên ở tứ hải bát hoang, nhưng nội dung lại không phải là nối tiếp Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa như các fan vẫn nhầm tưởng.

Cùng ăn bánh khoai tím và hôn môi ngọt ngào.

Bộ phim có nội dung xoay quanh cặp đôi vai chính là Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang). Bạch Phượng Cửu vì yêu đơn phương Đông Hoa nên mới bất chấp thân phận, bất chấp tuổi tác và bất chấp cả sự ngăn cấm từ gia đình.

Hiện tại, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư vẫn đang phát sóng trên hệ thống Tencent - Đằng Tấn vào mỗi tối thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.