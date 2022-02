Tạm quên chồng tương lai, Son Ye Jin nói lời yêu khi nghe bạn diễn tự nhận là fan của mình

Mới đây, họp báo bộ phim Tuổi 39 đã diễn ra với sự tham gia của Son Ye Jin, Kim Ji Hyun, Jeon Mi Do...

Tại họp báo, ba diễn viên đều lần lượt chia sẻ cảm xúc trong quá trình quay phim. Son Ye Jin đảm nhận vai Cha Mi Jo - một bác sĩ da liễu thành công ở Gangnam. Cha Mi Jo sở hữu tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và không thỏa hiệp với bất công. Chia sẻ lý do tham gia bộ phim, nữ diễn viên cho biết: “Kịch bản và lời thoại rất thú vị, tôi đã đọc nó ngay lập tức. Tôi đồng cảm với những câu chuyện tình yêu của phụ nữ trong phim. Nếu tôi không ở độ tuổi 40, tôi sẽ không thể đóng phim Tuổi 39 với tư cách diễn viên. Đó là điều tuyệt vời nhất".

Kim Ji Hyun tiết lộ cô từng không thể tin bản thân có thể đóng phim với Son Ye Jin: "Tôi nghĩ điều đó là viển vông. Sau khi đóng phim cùng nhau, tôi mới biết cô ấy là một người vui vẻ như vậy".

Về phía Jeon Mi Do, nữ diễn viên đóng vai Jeong Chan Young - một người phụ nữ đầy tham vọng có ước mơ trở thành diễn viên. Cô được khán giả yêu thích thông qua bộ phim Hospital Playlist do đài tvN sản xuất. Trước lời bộc bạch của Kim Ji Hyun, Jeon Mi Do cũng cười nói rằng: "Cả hai chúng tôi đều là fan của Son Ye Jin. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên chúng tôi còn thiếu không ít thứ".

Chưa dừng ở đó, Son Ye Jin cũng tiết lộ mối quan hệ thân thiết cùng hai bạn diễn: "Chúng không có nỗ lực đặc biệt nào để tìm hiểu đối phương. Chúng tôi đã "yêu" nhau một cách tự nhiên. Ngay khi gặp gỡ, chúng tôi đã trở nên thân thiết để trò chuyện".

Đảm nhận một nhân vật có độ tuổi giống mình ngoài đời, Son Ye Jin cho biết bản thân cảm thấy khá may mắn: "Khi tôi trở thành một diễn viên ở tuổi đôi mươi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ bốn mươi, nhưng giờ tôi đã ngoài bốn mươi. Tôi nghĩ tuổi tác không quan trọng. Tôi muốn các bạn nghĩ đến và tận hưởng nó. ”

