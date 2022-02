Song Hye Kyo thừa nhận đóng phim nhiều năm vẫn sợ diễn xuất, muốn lội ngược dòng sau cú flop thảm hại

Mới đây, Song Hye Kyo đã xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí thời trang Harper's Bazaar. Nữ diễn viên gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang ấn tượng. Thần thái của Song Hye Kyo tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi.

Tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên đã bày tỏ cảm nghĩ của mình về bộ phim truyền hình The Glory: "Đây là lần đầu tiên tôi thử sức thể loại này. Một cảm giác mới lạ với bộ phim đề tài báo thù. Cả màu sắc và nhân vật đều đối lập với những gì tôi từng làm đến nay. Tôi mong muốn được thể hiện những biểu cảm và cảm xúc mới của mình. Tôi chưa bao giờ bắt đầu làm công việc nào với suy nghĩ bản thân có thể làm tốt vì mình đã làm việc này nhiều lần. Dù đóng phim đã lâu nhưng vẫn thấy hồi hộp".

Nữ diễn viên cho biết bản thân đã được ekip sản xuất hỗ trợ rất nhiều trong quá trình quay phim: "Tôi không phải là người duy nhất già đi. Nhân vật do tôi đảm nhận cũng trưởng thành như tôi. Ở thời điểm này trong cuộc đời, nhân vật của tôi chắc hẳn đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: vui, buồn, giận hờn, yêu thương. Tôi phải thể hiện tốt khía cạnh đó. Đó là lý do tại sao diễn xuất ngày càng trở nên phức tạp hơn. May mắn thay, tôi đã gặp biên kịch Kim Eun Sook - người có kỹ năng viết kịch bản vững chắc và đạo diễn Ahn Gil Ho mà tôi tin tưởng".

Được biết Song Hye Kyo đang trong quá trình quay hình The Glory. Bộ phim kể về một học sinh trung học mơ ước trở thành kiến trúc sư. Tuy nhiên, anh phải bỏ học sau khi bị bạo lực học đường. Nhiều năm sau, hung thủ kết hôn và có một đứa con. Khi đứa trẻ đang học tiểu học, nạn nhân cũ trở thành giáo viên chủ nhiệm và bắt đầu cuộc trả thù đối với thủ phạm và những người chứng kiến năm xưa.

The Glory do biên kịch Kim Eun Sook chấp bút. Bà là người từng đứng sau thành công của hàng loạt bộ phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh, Người thừa kế…

