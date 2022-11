Tạm hoãn thi chứng chỉ IELTS: Thí sinh, phụ huynh không nên nôn nóng

Thí sinh tham dự thi IELTS. Ảnh: TL.

Nhiều phương án trong khi chờ đợi

Nhiều thí sinh và phụ huynh có con chuẩn bị tham dự kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh chuẩn quốc tế IELTS cảm thấy bất ngờ, lo lắng khi cả Hội đồng Anh lẫn IDP đều thông báo hoãn thi từ ngày 10/11.

Chị Phạm Bích Ngọc (quận Bình Thạnh, TPHCM) có con đang học lớp 12 cho biết, để chuẩn bị cho hồ sơ du học của con sau khi tốt nghiệp phổ thông, gia đình đã đăng ký cho con dự kỳ thi IELTS do IDP tổ chức và dự kiến, tới ngày 13/11 sẽ thi. “Cháu đã chuẩn bị cho kỳ thi này từ nhiều tháng trước. Thông tin bất ngờ hoãn thi của Hội đồng Anh đã khiến cả gia đình tôi lo lắng và đến khi IDP cũng thông báo hoãn thi, chưa đến biết khi nào tổ chức lại thì chúng tôi quá rối bời”- chị Ngọc nói và cho biết, hội phụ huynh có con chuẩn bị đi du học mà chị tham gia trên một diễn đàn ngay tối 10/11 đã “mách” nhau về việc đăng ký tour du lịch kết hợp thi IELTS tại một số quốc gia trong khu vực châu Á. Chị cũng vội vã tìm hiểu vì sợ nếu chậm trễ thi ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị hồ sơ của con, vuột mất cơ hội ứng tuyển vào những trường phù hợp. Tuy nhiên, chị Ngọc lại thêm một lần nữa băn khoăn bởi chi phí cho những tour du lịch này không hề rẻ do con không thể tự đi một mình, phải có một phụ huynh đi cùng và khách sạn ở cũng phải thuận tiện cho việc đến điểm thi nên chi phí để có được một chứng chỉ IELTS có thể sẽ đội giá gấp 3-4 lần so với việc đăng ký thi ở Việt Nam.

Cũng có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS để hoàn tất hồ sơ gửi đến các trường ĐH ở Mỹ để làm nghiên cứu sinh, anh Nguyễn Văn Anh (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đã tìm hiểu tại một số công ty du lịch về việc đăng ký thi chứng chỉ này tại nước ngoài. “Tôi cũng nhận được điện thoại của một số công ty du lịch chào mời về các tour du lịch tại Thái Lan và Singapore thực chất là tour đưa thí sinh đi thi. Từ lịch trình ăn ở đều gắn với việc đi thi, chi phí tăng thêm so với thi ở Việt Nam gồm vé máy bay, khách sạn… vào khoảng hơn 8 triệu đồng, nếu đăng ký sớm sẽ được miễn phí chi phí liên hệ, thanh toán giúp lệ phí thi IELTS tại nước ngoài, nhưng tôi vẫn đang đắn đo vì nếu như vậy, một số kế hoạch khác sẽ bị đảo lộn” - anh Văn Anh cho biết vẫn đang chờ thêm một vài ngày tới, nếu không có động tĩnh gì mới sẽ quyết định xuất ngoại đi thi như một người bạn của anh đã thành công liên hệ, đăng ký thi tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 20/11 tới.

Phương án hỗ trợ thí sinh đăng ký thi chứng chỉ IELTS cũng được nhiều trung tâm luyện thi IELTS đưa ra để hỗ trợ thí sinh trong trường hợp cấp bách. Ông Nguyễn Hồng Tú - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Power English cho biết, một số quốc gia lân cận cũng tổ chức thi IELTS với lịch thi còn trống nhiều trong tháng 11 và 12. Về lệ phí thi, thí sinh và gia đình có thể cân nhắc khi tại Thái Lan là khoảng gần 5 triệu đồng còn tại Singapore khoảng 6 triệu đồng.

Đặt quyền lợi của thí sinh lên trên hết

Thông tin tới báo chí, đại diện của Hội đồng Anh Việt Nam cho biết, đơn vị này đã hoàn thiện hồ sơ như hướng dẫn và nộp lên Bộ GDĐT từ cuối tháng 8/2022 và sau đó nhận được phản hồi từ Bộ GDĐT yêu cầu bổ sung một số nội dung về tổ chức thi. Dự kiến vào thứ 2, ngày 14/11, Hội đồng Anh sẽ gửi lại Bộ GDĐT hồ sơ đã bổ sung theo yêu cầu.

Bà Nguyễn Hồng - đại diện IDP Việt Nam cho biết, nguyên nhân hoãn thi xuất phát từ vấn đề giấy phép tổ chức thi. Điều này ảnh hưởng đến hầu hết kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở Việt Nam. Việc IDP tổ chức thi lại còn phụ thuộc vào sự phê duyệt của Bộ GDĐT. Hiện, tổ chức này đang làm việc với Bộ để đưa hoạt động tổ chức thi trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất có thể. “Hiện IDP đã và đang liên hệ với những thí sinh đăng ký thi IELTS vào những ngày trùng giai đoạn tạm hoãn để hỗ trợ thí sinh đổi ngày thi miễn phí” - bà Hồng nói.

Về phía Bộ GDĐT, Cục Quản lý chất lượng cho biết, sẽ ưu tiên tập trung xử lý, nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL) trong một vài ngày tới. Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo quy định.

GS. TS Phạm Tất Dong - nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam:

Để chính sách đi vào thực tiễn

Hiện nay nhiều thí sinh đăng ký thi IELTS với mục đích tốt nghiệp đại học, xét tuyển sinh đại học hoặc nộp hồ sơ du học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Việc hoãn thi sẽ phần nào ảnh hưởng đến các kế hoạch của các thí sinh này, nên Bộ GDĐT cần tập trung nguồn lực hỗ trợ giải quyết cho các đơn vị, tổ chức thi để các kỳ thi sớm được tổ chức trở lại. Điều này cũng đặt ra vấn đề là Bộ GDĐT nói riêng cũng như các cơ quan chức năng khác khi triển khai một chính sách mới cần tăng cường công tác truyền thông, định hướng chính sách ngay từ khi nghiên cứu, xây dựng dự thảo thông tư và trong quá trình thông tư chưa có hiệu lực để các cá nhân, tổ chức chịu tác động có thời gian chuẩn bị, hiểu rõ và thực hiện, tránh gây bức xúc, bị động. Đơn cử như từ tháng 6/2018, Chính phủ đã có quy định về hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi. Tuy nhiên, đến ngày 26/7/2022, Bộ GDĐT mới ban hành thông tư 11 để thực hiện thẩm quyền được Chính phủ giao.