Tạm giữ hình sự "thầy bói" Trịnh Phương Mai

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được Đơn của một phụ nữ trú tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tố giác một đối tượng ở thành phố Thanh Hóa đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua bói toán và trục vong, giải hạn.

Xác định đây là vụ án lừa đảo tâm linh có nhiều thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian tập trung điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 06/02/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trịnh Phương Mai, sinh năm 1988 trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa là đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn coi bói, trục vong, giải hạn online.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Phương Mai khai nhận: Đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name “Triệu Phương Mai” để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Đối tượng Trịnh Phương Mai tại cơ quan công an

Khoảng tháng 4/2024, chị Đ.T.T.O ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã vào bình luận và có nhờ Mai xem bói. Lợi dụng tâm lí nhẹ dạ, cả tin của chị O. Mai đã bịa ra các câu chuyện tâm linh không có thật nhằm thao túng tâm lý khiến chị O. lo sợ, phải làm các thủ tục giải hạn.

Thế nhưng sau khi làm lễ, để tiếp tục lấy tiền của nạn nhân, Trịnh Phương Mai đã đưa ra nhiều thông tin và lý do khác nhau, như: trong khi làm lễ thấy có vong nhi theo nên cần tiếp tục làm lễ để vong đi”; quá trình làm lễ do nạn nhân ăn thịt chưng mắm tép nên lễ không thành, hoặc đưa ra một số hình ảnh về các vụ tai nạn giao thông rồi nói chị O. có điềm xấu, đi lại phải cẩn thận khiến nạn nhân hoang mang lo lắng và tiếp tục chuyển tiền để làm lễ giải hạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị Đ.T.T.O đã nhiều lần chuyển tiền cho Trịnh Phương Mai, trong đó lần ít nhất là 25 triệu đồng, nhiều nhất là 54 triệu đồng.Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2024 đến khi bị bắt, Trịnh Phương Mai đã dụ dỗ, buộc chị O. chuyển số tiền hơn 1 tỷ đồng để cúng giải hạn, giải bùa, giải vong.

Facebook với nick name "Triệu Phương Mai"

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ai là nạn nhân của đối tượng Trịnh Phương Mai hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, số điện thoại 02373.858.252 để được giải quyết.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, phân biệt rõ tín ngưỡng chân chính với mê tín dị đoan, không nên quá mù quáng tin vào hình thức bói toán, giải hạn, trục vong. Khi có nhu cầu tâm linh, chỉ nên lựa chọn và tìm đến những cơ sở thờ tự hợp pháp, tránh những cơ sở tự phát, nhất là việc xem bói, giải hạn, trừ vong trên mạng xã hội. Bởi các đối tượng thường lợi dụng những vấn đề tâm linh chưa thể lý giải được rồi đưa ra những lời “phán” chung chung dễ gây hoang mang như: “Bạn đang có hạn lớn”, “Duyên âm theo quấy phá”; “Sắp có công việc trắc trở”, “Gia đình đang cói vong theo”, “Năm nay là năm hạn cần làm lễ giải hạn kẻo gặp đại hạn”…từ đó đưa ra những lời đường mật để dụ dỗ nạn nhân bỏ tiền ra để làm lễ giải hạn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác và tỉnh táo trước các thủ đoạn lợi dụng vấn đề tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đừng tự biến mình trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tâm linh, khiến bản thân và gia đình vừa mất tiền, mất thời gian, vừa rước thêm lo lắng và bất an.