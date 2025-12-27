Tạm giữ hình sự 2 bố con xua chó dữ tấn công người vô tội

Video ghi lại hình ảnh chó tấn công người phụ nữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP Hà Nội tạm giữ hình sự ông Trần Nhật Hòa (SN 1959) và Trần Quốc Lương (SN 1988) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hoà và Lương là đối tượng trong vụ xua chó dữ cắn người tại xã Hồng Vân.

Trước đó, Công an xã Hồng Vân nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại xóm Phạm Hồng Thái. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồng Vân khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Theo điều tra, chiều 25/12, Trần Quốc Lương cãi vã, chửi nhau với anh H. (SN 1986) ở cùng xóm. Sau đó, bố đẻ Lương là ông Trần Nhật Hòa can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Lương mở cổng cùng chó của mình đi ra ngoài đường thì gặp vợ chồng anh H.

Hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Hòa dùng tay đánh liên tiếp vào mặt anh H. Còn Lương đẩy chó ra chỗ bố mình đang đánh anh H.

Lúc này con chó cắn một số người trong đó có cả vợ anh H. Hậu quả, anh H. và vợ bị thương tích nhiều chỗ trên người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại sự việc hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, lao vào xô xát giữa đường. Khi hai bên đang ẩu đả, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Người này sau đó đẩy con chó về phía hai người đang đánh nhau.

Tuy nhiên, con chó không lao vào những người đang xô xát mà bất ngờ quay sang tấn công một phụ nữ đứng gần đó. Con vật cắn chặt khiến nạn nhân hoảng loạn la hét trong đau đớn, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông lập tức lao tới, dùng sức kéo con chó ra để cứu người. Dù bị tác động mạnh, con vật vẫn không chịu nhả ra.