Đoạn clip khiến nhiều người bàng hoàng

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang đứng bên đường thì bất ngờ bị một con chó lớn lao tới tấn công tại xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Cụ thể, hình ảnh trong clip cho thấy, trước đó hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, giằng co. Trong lúc căng thẳng, một người đã có hành động xua một con chó lớn tấn công đối phương. Tuy nhiên, con chó không lao vào người đàn ông này mà bất ngờ quay sang cắn người phụ nữ đứng gần đó.

Clip thời điểm xảy ra sự việc

Con chó nhảy chồm lên, cắn vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đường. Dù một số người xung quanh cố gắng can ngăn, xua đuổi, con chó vẫn tiếp tục tấn công, cắn vào chân nạn nhân. Người phụ nữ hoảng loạn kêu cứu trong khi con chó không chịu rời đi. Chỉ đến khi có thêm khoảng 3 đến 4 người khác chạy tới, đánh đuổi và bế nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sự việc mới chấm dứt.

Sau khi clip được chia sẻ, dư luận bày tỏ sự phẫn nộ, mong muốn cơ quan chức năng làm rõ chủ của con chó, đồng thời đặt nghi vấn về việc có hay không hành vi cố tình thả chó dữ tấn công người.

Sáng 26/12, UBND xã Thường Tín xác nhận vụ việc xảy ra tại xã Hồng Vân. Chính quyền địa phương cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh của người dân.

Nhân chứng kể lại sự việc

Clip lời kể của nhân chứng (Nguồn: Như Hoàn)

Theo anh Quỳnh, người dân sống gần hiện trường cho hay, mâu thuẫn bắt đầu từ trưa cùng ngày khi L. đi uống rượu về và liên tục gây sự với hàng xóm.

“Buổi trưa hôm đó L. đã say rượu, trèo lên tầng 2 rồi chõ đầu sang nhà anh H. (chồng của người phụ nữ bị chó tấn công) để chửi. Anh H. ngồi im, không nói gì. Chuyện này xảy ra nhiều lần rồi, cả xóm đều biết” anh Quỳnh kể.

Anh Quỳnh cho hay, chính bản thân anh trước đó cũng từng bị L. hành hung, gây thương tích nặng (Ảnh: Như Hoàn)

Đến khoảng hơn 4 giờ chiều, L. tiếp tục dắt theo con chó từ nhà đi ra, vừa chửi bới vừa có hành động lùa chó vào sân nhà anh Quỳnh “Lúc đó trong sân có mấy đứa trẻ con đang chơi. Vợ tôi thấy nguy hiểm nên quát bọn trẻ vào nhà, cầm gậy đuổi con chó ra ngoài” anh Quỳnh nói.

Đúng lúc đó, vợ chồng anh H. đi từ ngoài về, dẫn đến việc hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. “Lúc đó bố của L. có lao vào đánh anh H. Còn L. thì cầm tay xua con chó lao về phía anh H. nhưng không cắn được. Khi vợ anh H. đứng ra can ngăn thì con chó bất ngờ quay sang, nhảy chồm lên cắn vào mặt chị ấy” anh Quỳnh cho biết.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

Người phụ nữ ngã xuống đường nhưng con chó vẫn tiếp tục tấn công, cắn thêm vào chân. “Anh H. lao vào kéo con chó ra thì L. còn ngăn lại, để mặc con chó cắn người. Sau đó anh H. đã cố gắng khống chế, mọi người trong xóm cũng ra trói con chó vào. Con chó ấy to lắm, nặng khoảng 30 kg”, anh Quỳnh nói thêm.

Vợ anh Quỳnh, người trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng xác nhận L. thường xuyên say rượu và gây sự với mọi người trong xóm. “Anh ấy say là sang nhà tôi chửi bới như cơm bữa. Hôm đó tôi không nói gì, chỉ thấy nguy hiểm nên đuổi con chó đi. Không ngờ con chó lại chạy sang đúng lúc vợ chồng anh H. đi về” người này kể.

Vợ anh Quỳnh, người chứng kiến sự việc (Ảnh: Như Hoàn)

Theo lời nhân chứng, sau khi anh H. khống chế được con chó, người dân đã gọi công an đến giải quyết. Được biết, nạn nhân là vợ anh H. hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Quỳnh cũng chia sẻ thêm, L. từng có tiền sử gây rối. Đặc biệt năm 2016, đối tượng này đã từng gây ra một vụ việc nghiêm trọng khiến cháu bé bị bỏng nặng khi đang say rượu.

L. từng khiến cháu bé bị bỏng nặng (Ảnh: Như Hoàn)

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.