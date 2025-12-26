Sự việc nam thanh niên thả chó ra đường cắn người tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân (Hà Nội) đã gây bức xúc dư luận. Được biết, vụ việc xảy ra giữa 2 gia đình anh Phạm Văn H. (sinh năm 1990) và ông Trần N.H. (sinh năm 1967) cùng con trai là Trần Q.L. (sinh năm 1988). Hai bên là hàng xóm.

Trao đổi trên báo VietNamNet, anh H. cho biết thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng anh dắt xe ra cổng đi làm thì bất ngờ bị bố con ông N.H. chặn đường. Theo anh H., bố con ông N.H. liên tục chửi bới, thách thức. Muốn tránh xung đột, anh H. định bỏ đi nhưng bị ông N.H. lao vào hành hung.

Bị đánh, anh H. không hề phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu đòn ngay giữa đường. Sau đó, để hỗ trợ bố, L. bất ngờ dắt chó tham gia cuộc ẩu đả. Con vật hung dữ đã lao vào cắn nhiều nhát vào tay, người anh H.

Nam thanh niên xua chó vào 2 người đàn ông đang xô xát. (Ảnh: Cắt từ clip)

Tiếp đó, L. xua chó tấn công vợ anh H., người phụ nữ bị chó cắn sâu vào vùng đùi, hoảng loạn kêu cứu.

Anh H. kể thêm, khi anh cố gắng lao vào giải cứu vợ thì bị bố con ông N.H. ngăn cản quyết liệt. Bố con ông N.H. tiếp tục đấm đá khiến anh H. không thể tiếp cận con vật ngay lập tức. Lát sau, anh cố gắng thoát ra và kéo được con chó đi. Vợ chồng anh được mọi người đưa đi cấp cứu. Hiện, anh H. và vợ đều đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo Công an xã Hồng Vân đã mời bố con ông N.H. về trụ sở làm việc ngay trong đêm. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

Trưởng xóm Phạm Hồng Thái - ông Nguyễn Minh Đặng thông tin thêm, giữa gia đình anh H. và ông N.H. có mâu thuẫn kéo dài nhiều năm.

Con chó tấn công 2 người phụ nữ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ việc. Trong đoạn clip, có 2 người đàn ông đang xảy ra xô xát, bất ngờ, một nam thanh niên đã thả con chó khá to về phía 2 người đàn ông đang cãi vã. Con chó này sau đó đã tấn công 2 người phụ nữ đứng gần.