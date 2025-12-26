Sáng 26/12, UBND xã Thường Tín xác nhận khu vực xảy ra vụ việc trước đây thuộc xã Hà Hồi, nay đã sáp nhập và thuộc xã Hồng Vân (mới). Đồng thời, chính quyền địa phương cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh về việc người dân thả chó tấn công một phụ nữ đi đường.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh, một người phụ nữ đang đi trên đường thì bất ngờ bị chó lao tới cắn vào mặt và chân.

Hình ảnh ghi lại cho thấy trên một tuyến đường chưa rõ tên, hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn và giằng co, trong đó một người đã xua một con chó nặng khoảng 20kg tấn công đối phương. Tuy nhiên, con chó không làm theo mà quay sang cắn người phụ nữ đứng bên cạnh.

Hình ảnh con chó dữ cắn người phụ nữ (ảnh cắt từ clip)

Con chó nhảy chồm lên, cắn vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi tiếp tục tấn công. Dù một số người đàn ông xung quanh đã can ngăn và xua đuổi, con chó vẫn không chịu rời đi mà còn cắn vào chân người phụ nữ, khiến nạn nhân kêu cứu thảm thiết. Sự việc chỉ chấm dứt khi có thêm 3–4 người khác chạy tới đánh đuổi, kéo và bế nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tài khoản Q.V., người đăng tải đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra trên địa bàn xã Thường Tín (Hà Nội).

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ ai là chủ của con chó, đồng thời đặt nghi vấn về việc có hay không hành vi cố tình thả chó dữ tấn công người .