Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Nhật Hòa (SN 1959) và Trần Quốc Lương (SN 1988, con trai nghi phạm Hoà, cùng trú tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội) trong vụ thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân.



Hai bố con nghi phạm Trần Quốc Lương, Trần Nhật Hòa. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, Công an xã Hồng Vân nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại xóm Phạm Hồng Thái (xã Hồng Vân).

Trong quá trình điều tra, Công an Hà Nội xác định, vào chiều ngày 25-12, Trần Quốc Lương (SN 1988) có cãi, chửi nhau với anh H. (SN 1986 trú ở cùng xóm Phạm Hồng Thái). Sau đó, bố đẻ Lương là Trần Nhật Hòa (SN 1959) can ngăn và đuổi con trai mình vào trong nhà.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Lương cùng chó của mình đi ra ngoài đường thì gặp vợ chồng anh H. rồi cả 2 tiếp tục cãi, chửi nhau. Lúc này, ông Hòa đến, bất ngờ dùng tay đánh liên tiếp vào mặt anh H., còn Lương đẩy chó ra nơi bố mình đang hành hung người đàn ông. Tuy nhiên, con chó đã chạy đến cắn vào vài người, trong đó có cả vợ anh H. làm nạn nhân bị thương tích nhiều chỗ trên cơ thể.

Căn cứ vài tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương về hành vi Gây rối trật tự công cộng.