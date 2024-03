Tạm giam đối tượng nhận tiền chuyển nhầm nhưng không trả lại

Theo hồ sơ, tháng 12/2021, ông K. không cẩn thận nên đã chuyển nhầm đến tài khoản của ông E. (tạm trú tại TP.Dĩ An) số tiền 300 triệu đồng. Phát hiện mình đã chuyển nhầm, ông K. tiếp tục chuyển thêm các khoản nhỏ và ghi chú xin được nhận lại tiền; đồng thời liên hệ ngân hàng làm việc với E. Thế nhưng, ông E. không hợp tác và không trả lại tiền cho ông K.

Ông E. đang bị công an tạm giữ để điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Sau đó, ông K. đã trình báo sự việc với Công an TP. Dĩ An. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Dĩ An đã mời ông E. lên làm việc, giải thích, vận động chuyển trả lại tiền nhưng người này không hợp tác.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Dĩ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông E. để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.