Tắm cho con gái, mẹ phát hiện những vết chấm li ti lạ trên lưng, biết nguyên nhân chị tuyên bố: Không thể nhẫn nhịn!

Một buổi tối, trong lúc tắm cho con, một người mẹ ở Trung Quốc phát hiện sau lưng con gái có nhiều chấm đen lấm tấm, áo đồng phục cũng dính đầy vết mực. Hỏi ra mới biết, đó là do cậu bạn ngồi bàn sau liên tục dùng bút chọc trong giờ học.

Chị lập tức gọi điện cho phụ huynh bên kia. Người cha cậu bé chỉ đáp qua loa: "Trẻ con nghịch tí thôi, tôi sẽ nhắc con".

Nhưng ngay hôm sau, chiếc áo của con gái bị rạch bằng dao dọc giấy. May mắn là mùa thu, con mặc nhiều lớp áo nên không bị thương. Khi giáo viên phát hiện, cả hai gia đình được mời đến trường. Tuy nhiên, phản ứng của bên kia khiến người mẹ sững sờ: "Không phải chỉ rách cái áo thôi sao? Muốn đòi tiền thì tôi đền!".

Không muốn làm ầm ĩ, chị chỉ yêu cầu bồi thường đúng giá - hơn 800 tệ, là bộ đồ mới mua đầu mùa. Thế nhưng, họ lại khăng khăng chỉ trả một nửa "vì áo đã qua sử dụng".

Vài ngày sau, cậu bé tiếp tục đổ mực lên áo mới của cô bé và thách thức: "Lần này áo đâu có rách, về nói mẹ cậu giặt là sạch!".

Đến đây, người mẹ hiểu rằng sự nhẫn nhịn của mình chỉ khiến kẻ bắt nạt lấn tới. Chị quyết định phản công, nhưng không phải bằng giận dữ, mà bằng lý trí và pháp luật.

Ảnh minh hoạ

Khi pháp luật lên tiếng thay cho sự chịu đựng

Trước hết, chị thu thập mọi bằng chứng: tin nhắn, hình ảnh, quần áo bị hỏng. Sau đó, báo cho giáo viên chủ nhiệm, đề nghị nhà trường phối hợp chống bạo lực học đường. Tiếp theo, chị tìm hai học sinh đồng ý làm nhân chứng và báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến trường, họ mời cả phụ huynh, giáo viên và ban giám hiệu cùng làm việc. Người mẹ bình tĩnh trình bày toàn bộ bằng chứng, yêu cầu điều tra công khai. Nhà trường nhanh chóng đứng về phía nạn nhân, quyết định cho cậu bé nghỉ học ba ngày kiểm điểm, đồng thời yêu cầu xin lỗi công khai trước lớp.

Hiệu trưởng khẳng định: "Trường chúng tôi không khoan nhượng với bạo lực học đường. Sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh là ưu tiên hàng đầu".

Trước mặt giáo viên, cảnh sát và bạn bè, cậu bé bật khóc, còn cha mẹ em thì im lặng. Từ đó, em không dám động đến bạn nữ thêm lần nào nữa.

Khi cha mẹ cần học cách bảo vệ con

Sau vụ việc, người mẹ chia sẻ 5 bài học đắt giá:

- Giữ lại bằng chứng. Tin nhắn, hình ảnh, quần áo, vết thương – đó là căn cứ để cơ quan chức năng vào cuộc.

- Phối hợp với giáo viên. Hãy để nhà trường cùng tham gia, tránh để con bị ảnh hưởng.

- Không nên khiếu nại lên Phòng giáo dục, hãy báo công an. Cảnh sát có thẩm quyền độc lập và hành động nhanh hơn.

- Luôn đồng hành với con. Khi thấy con sợ đến trường, im lặng khác thường, hoặc có dấu hiệu bị tổn thương, hãy lắng nghe ngay.

- Đừng sợ làm lớn chuyện. Im lặng đôi khi chính là dung túng cho bạo lực.

"Không ai muốn chuyện nhỏ thành lớn", người mẹ nói, "nhưng con cần biết rằng phía sau con có cha mẹ và có pháp luật bảo vệ".

Câu chuyện khép lại với một thông điệp giản dị mà mạnh mẽ: Bạo lực học đường không thể được giải quyết bằng sự nhẫn nhịn hay những lời xin lỗi hời hợt. Bởi mỗi sự im lặng của người lớn hôm nay, có thể là một vết sẹo trong tâm hồn trẻ nhỏ ngày mai.