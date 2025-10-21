Bé gái 3 tuổi đi học về, giữ chặt quần nói "Con không đi vệ sinh được", mẹ cởi quần hộ thì tức giận bật khóc

Giai đoạn mầm non được xem là bước khởi đầu quan trọng, giúp trẻ hình thành những kỹ năng đầu đời như khả năng tập trung, lắng nghe và tuân thủ kỷ luật. Thông qua những giờ học và trò chơi, trẻ dần làm quen với môi trường tập thể - một nền tảng vững chắc để tự tin bước vào các cấp học tiếp theo.

Tuy nhiên, vì còn nhỏ tuổi và khả năng nhận thức chưa phát triển toàn diện, trẻ mẫu giáo rất cần sự theo dõi sát sao từ cha mẹ. Chỉ một chút lơ là cũng có thể dẫn đến những tình huống ngoài ý muốn.

Thấy quần áo và chân của con có dấu hiệu bất thường, người mẹ vô cùng lo lắng (Ảnh minh hoạ).

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã chia sẻ trải nghiệm khiến nhiều người không khỏi xót xa. Để có thể yên tâm làm việc, hai vợ chồng cô quyết định cho con gái đi học mẫu giáo khi bé vừa tròn 3 tuổi. Ban đầu, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi con nhanh chóng thích nghi, tỏ ra vui vẻ mỗi khi đến lớp. Nhưng rồi, một buổi chiều sau giờ tan học, bé bất ngờ ôm chặt quần và nói nhỏ: "Con không đi vệ sinh được".

Thoạt nghe, người mẹ chỉ nghĩ con gặp chút khó chịu thông thường. Nhưng khi giúp con thay quần, cô lặng người: đôi chân nhỏ bé lấm lem cát bụi, còn chiếc quần thì dính bẩn cả trong lẫn ngoài. Giật mình và đau lòng, cô vội hỏi con chuyện gì đã xảy ra.

Sau nhiều lần gặng hỏi, bé mới thổ lộ sự thật. Cô giáo ở trường không chịu giúp các bạn khi đi vệ sinh, thậm chí còn dọa phạt nếu ai "đi không đúng chỗ". Một lần, cô từng quát mắng bạn nhỏ vì chạy vào nhà vệ sinh giữa giờ chơi, khiến bé gái 3 tuổi vì sợ mà đành lén ra khu cát ngoài sân để đi tiểu.

Không kìm được nước mắt, người mẹ lập tức liên hệ với các phụ huynh khác để xác minh và thu thập bằng chứng. Nhóm phụ huynh đã gửi đơn tố cáo hành vi của cô giáo lên ban giám hiệu và các cơ quan có liên quan để bảo vệ quyền lợi cho các em nhỏ.

Cha mẹ cần lưu ý gì khi chọn trường mầm non cho con?

Việc cho con đi học mẫu giáo là điều cần thiết, nhưng chọn trường như thế nào mới là yếu tố quyết định để con được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Dưới đây là một số điểm quan trọng mà phụ huynh nên cân nhắc:

1. Môi trường học tập và cơ sở vật chất Một môi trường sạch sẽ, an toàn và thân thiện sẽ giúp trẻ thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày. Cha mẹ nên quan sát kỹ khu vực lớp học, sân chơi, nhà vệ sinh, căn tin… để đảm bảo mọi thứ được vệ sinh và bố trí hợp lý, phù hợp với độ tuổi của trẻ.

2. Uy tín và phản hồi từ phụ huynh khác Trước khi đăng ký cho con, phụ huynh nên tìm hiểu ý kiến của những người có con đang theo học tại trường. Nếu ngôi trường từng vướng lùm xùm về bạo hành hay quản lý lỏng lẻo, cha mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh những rủi ro không đáng có.

Cha mẹ cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định trường mầm non cho con theo học (Ảnh minh hoạ).

3. Chất lượng chuyên môn và đạo đức của giáo viên Giáo viên mầm non không chỉ cần có nghiệp vụ mà còn phải có tâm với nghề. Họ là người trực tiếp chăm sóc, hướng dẫn và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của trẻ trong giai đoạn đầu đời. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của giáo viên sẽ giúp trẻ hình thành tính cách tích cực, tự tin và biết yêu thương.

Một môi trường giáo dục tốt không chỉ dạy trẻ cách học mà còn dạy trẻ cách sống, biết cảm nhận và bộc lộ cảm xúc một cách lành mạnh. Và trên hết, cha mẹ vẫn là người đồng hành quan trọng nhất trong hành trình lớn lên của con, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui thực sự.