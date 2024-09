Tài xế xe đầu kéo chặn đầu xe con trên Quốc lộ 51 rồi lao xuống đánh người

Ngày 14-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tài cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.N.S. (SN 1980, ngụ huyện Đất Đỏ) và N.V.K. (SN 1977, ngụ TP Vũng Tàu) về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Hiện 2 người này chưa lên nộp phạt.



Đây là 2 tài xế đánh nhau trên Quốc lộ 51 và được người dân quay clip lại chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoạn clip được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội

Trước đó, một clip ghi lại cảnh tài xế xe đầu kéo chặn đầu một chiếc ô tô dịch vụ trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ.

Theo anh H. (người quay clip), sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 5-9, anh H. đang ngồi trên vỉa hè để gửi hàng cho khách thì thấy một xe đầu kéo ép một ô tô con vào vỉa hè, sau đó tài xế xe đầu kéo xuống xe và đi đến xe con.

Hình ảnh xe đầu kéo chặn đầu ô tô được người dân quay lại

Tài xế xe ô tô đầu kéo đánh nhiều cái vào người tài xế xe con, anh H. thấy sự việc nên chạy đến can ngăn. Lúc can ngăn vụ việc, anh H. nghe tài xế ô tô đầu kéo nói: "Tao dí mày mấy cây số rồi mới bắt được mày, mày chạy xe bố láo". Sau đó, hai tài xế lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường đã xác minh về người và phương tiện giao thông, xác định xe đầu kéo do Công ty Cổ phần Logistics X.L (TP HCM) là chủ. Xe con do ông Nguyễn Văn K. (TP Vũng Tàu) là chủ. Từ thông tin này, lực lượng CSGT đã mời 2 tài xế này lên làm việc và lập biên bản vi phạm.