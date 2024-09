Sáng 14/9, Công an TP Dĩ An ( Bình Dương ) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc ô tô bán tải và thi thể nữ tài xế bị Vùi lấp trong bụi cây.

Trước đó đêm 13/9, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Dĩ An nhận tin báo về việc có một người phụ nữ bị nước cuốn trôi tại khu vực đường Suối Sệp, thuộc khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp).

Sau đó, Công an TP Dĩ An đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp tham gia tìm kiếm nạn nhân .

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm

Chiếc ô tô bán tải bị vùi lấp trong bụi cây

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm trong thời điểm nước ngập, có những đoạn nước dâng cao, gây khó khăn cho việc rà soát, cứu nạn cứu hộ. Trong đêm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cách hiện trường khoảng 200 m nhưng đã tử vong .

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bảo T. (SN 1980, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.