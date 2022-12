Tài xế say xỉn gây náo loạn, tự xưng là "Hùng đội phó cơ động"

Đêm 19/12, tổ công tác Y9/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) dừng kiểm tra nồng độ cồn nam tài xế xe máy BKS 29X5-011.XX.

Trong quá trình làm việc với tổ công tác, người này có biểu hiện say rượu bia và không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ. Sau một thời gian dài giải thích, tài xế mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn và cho kết quả 1,235 miligram/lít khí thở, đây là mức vi phạm cao gấp 3 lần mức kịch khung.

Đáng chú ý, tài xế không ký vào biên bản và còn đe dọa người dân, được mời chứng kiến vụ việc, đồng thời tự xưng tên là “Hùng đội phó cơ động”.

Sau đó, tổ công tác làm rõ người đàn ông này là V.P.A (SN 1979, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), thời điểm kiểm tra, ông A. không xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe…

Theo quy định, trường hợp của ông A. sẽ bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Cũng trong tối cùng ngày, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn lái xe máy là anh Q.N.P (SN 1983,trú tại Thái Thuỵ, Thái Bình) cho kết quả 0,433 miligram/lít khí thở. Tương tự như trường hợp trên, anh P. cũng nhất quyết không ký vào biên bản vi phạm.

Một trường hợp tương tự, khoảng 22h ngày 18/12, tổ công tác Y1/141 làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Quán Sứ - Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) dừng kiểm tra xe ô tô Mercedes màu trắng biển kiểm soát 30K-072.XX do tài xế N.Đ.H (SN 1983, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển.

Sau khi đo nồng độ cồn, kết quả 0,068 miligram/lít khí thở. Biện minh cho vi phạm trên, tài xế H. nói rằng mình là nhân viên của một cơ quan Nhà nước, đang đưa một số người về nơi làm việc.

Theo Cục CSGT, trong 2 tuần cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết, cả nước phát hiện 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn (trung bình mỗi ngày hơn 1.400 trường hợp).

Không được bỏ qua vi phạm, tài xế liên tỏ thái độ không chấp hành, to tiếng với tổ công tác và đòi xem tem kiểm định của máy đo nồng độ cồn, kế hoạch làm nhiệm vụ, chuyên đề đo nồng độ cồn… Sau một thời gian dài không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, cán bộ chiến sĩ buộc phải mời tài xế H. ra ngoài khu vực làm nhiệm vụ.

Không chỉ chống đối bằng cách chây ì đòi kiểm tra chuyên đề, kế hoạch hay nhất quyết không ký vào biên bản, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn còn mạo danh là cán bộ, nhà báo để xin bỏ qua vi phạm.

Điển hình, khoảng 15h ngày 18/12, tổ công tác Y9/141 làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội) dừng kiểm tra nồng độ cồn anh H. đi xe máy BKS 29P1-358.XX, cho kết quả 0,790 miligram/lít khí thở.

Trong quá trình làm việc, anh H. tự xưng là cán bộ Ban quản lý dự án phường Dịch Vọng Hậu và đòi “lột lon” cán bộ, chiến sĩ tổ công tác. Tuy nhiên, qua xác minh, UBND quận Cầu Giấy không có cán bộ nào tên như trên và đơn vị này yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm hành vi mạo danh cán bộ.

Tương tự, tối 17/12, tổ công tác Y8/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Nghiêm Xuân Yêm - Kim Giang (Thanh Trì, Hà Nội), dừng xe kiểm tra ô tô BKS 29A-061.XX, qua kiểm tra nồng độ cồn tài xế vi phạm ở mức 0,296 miligram/lít khí thở.

Lúc này lái xe tự giới thiệu là phóng viên và xuất trình một thẻ nhà báo mang tên P.T.H (trú tại Hà Nội) để tổ công tác linh động bỏ qua. Tuy nhiên qua xác minh thẻ nhà báo trên là giả mạo.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, những trường hợp giả mạo cán bộ nhà nước, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ để xử lý nghiêm.

Thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội (TTATGT- TTXH) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão, các lễ hội đầu xuân năm 2023 và Công điện số 394 ngày 11/12/2022 của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng 141, các đơn vị thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự công an quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi người điều khiển phương tiện giao thông.





Theo đó làm chuyển biến tích cực ý thức, từng bước hình thành văn hóa của người điều khiển phương tiện giao thông và cán bộ, công nhân, viên chức, Đảng viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật “đã uống rượu bia - không lái xe”.