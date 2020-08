Tài xế khai lý do điều khiển xe tải đẩy chiến sĩ CSGT đi hàng chục mét trên đường ở Ninh Bình

Cuồi chiều 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thành phố Tam Điệp điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc một tài xế xe tải vi phạm giao thông, không chấp hành lệnh cảnh sát.



Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip một cán bộ Cảnh sát giao thông, thuộc Công an tỉnh Ninh Bình đứng trước đầu chiếc xe tải đang di chuyển chậm, cán bộ này đi lùi theo chiều chiếc xe đang tiến và dùng hai tay bám vào đầu xe yêu cầu tài xế dừng lại.

Tuy nhiên, người tài xế trên cabin cố tình nhấn ga cho xe di chuyển hàng chục mét khiến nhiều người xem clip không khỏi rùng mình sợ hãi.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, sự việc xảy ra khoảng hơn 6h ngày 19/8, thời điểm này Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại Km 275, Quốc lộ 1A, thuộc phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 36C – 08521 kéo theo rơ mooc 36R- 00686 do Lê Mai Hạnh (sinh năm 1978, trú tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Thanh Hoá có dấu hiệu chở quá trọng tải, nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.



Tuy nhiên, lái xe Lê Mai Hạnh không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông mà tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy, buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng để truy đuổi, sau khi chạy được khoảng 5 km thì Lê Mai Hạnh dừng phương tiện, xuống xe.

Lúc này, một cán bộ Cảnh sát giao thông đến yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra theo quy định, thì tài xế Hạnh nhảy lên cabin và tiếp tục nhấn ga cho xe chạy.

Do tình huống bất ngờ và để ngăn việc tài xế cho phương tiện bỏ chạy, cán bộ Cảnh sát giao thông đã phải bám hai tay vào đầu xe và chạy lùi theo chiều xe di chuyển, tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Khi di chuyển được khoảng 40m, lái xe Lê Mai Hạnh mới dừng phương tiện và chấp hành việc kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa phương tiện về Trạm Cảnh sát giao thông tiến hành cân trọng tải. Kết quả, vi phạm trọng tải toàn bộ cho phép tham gia giao thông của xe 39,1%, vi phạm tải trọng trục của xe 44,8%.

Quá trình làm việc, tài xế Lê Mai Hạnh đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và khai nhận, do biết phương tiện chở hàng quá tải trọng nên khi thấy Cảnh sát giao thông dừng phương tiện để kiểm tra, vì lo sợ bị xử lý nên đã lái xe bỏ chạy.

Trước hết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi không chấp hành hiệu lệnh kiểm soát và lỗi chở hàng quá tải trọng đối với lái xe Lê Mai Hạnh.