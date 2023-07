Tài tử top đầu Hàn Quốc đi tàu điện ngầm, bỏ cả khẩu trang chụp ảnh nhưng không một ai nhận ra vì lý do đáng suy ngẫm

Câu chuyện về 1 nam diễn viên nằm trong top đầu của làng điện ảnh Hàn Quốc sử dụng phương tiện giao thông công cộng mới đây bất ngờ được "đào" lại, nhanh chóng gây xôn xao và tranh luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân khiến câu chuyện này làm nổ ra tranh cãi là bởi vì lý do đằng sau việc không một ai nhận ra nam tài tử nổi tiếng này có mặt trên tàu điện ngầm hôm đó.

Năm 2019, Ha Jung Woo - tài tử đình đám, quen thuộc với khán giả toàn châu Á và được khán giả Hàn Quốc nói riêng liệt vào top ngôi sao hàng đầu - bất ngờ công bố hình ảnh anh đi tàu điện ngầm. Anh đã phải đi tàu điện ngầm sau khi dự sự kiện ở TTTM Pangyo Hyundai vì đường quá tắc. Dù ban đầu đã chuẩn bị đủ trang phục để che giấu danh tính giữa chốn đông người, nhưng sau đó Ha Jung Woo đã bỏ khẩu trang (thời điểm trước đại dịch) và thậm chí còn chụp vội 1 bức ảnh theo yêu cầu từ công ty thời trang anh làm đại diện. Tuy nhiên, không một ai trên tàu chú ý đến tài tử họ Ha bởi vì tất cả đều... dán mắt vào điện thoại.

Quyết định chọn đi tàu điện ngầm vì đường quá tắc, Ha Jung Woo ban đầu trang bị kỹ khẩu trang, mũ và kính để che giấu danh tính

Tuy nhiên sau đó, tài tử Ha Jung Woo cảm thấy an tâm, bỏ cả khẩu trang thoải mái chụp ảnh giữa tàu điện ngầm vì tất cả mọi người xung quanh đều dán mắt vào điện thoại

Sau khi Ha Jung Woo chia sẻ hình ảnh này lên trang cá nhân, netizen đồng loạt đổ xô vào bình luận. Không ít khán giả tiếc nuối và mong được có mặt trên chuyến tàu hôm đó để được gặp nam diễn viên đình đám. Đến giờ, netizen lại đồng loạt bàn tán, tranh cãi về việc mọi người quá tập trung vào điện thoại. Cư dân mạng còn bàn tán về thực trạng hiện nay ai ai cũng lệ thuộc vào các phương tiện điện tử, mạng xã hội trực tuyến nên không để ý xung quanh, nhiều trường hợp còn vô tình bỏ lỡ cơ hội quý hiếm.

Ha Jung Woo chia sẻ bức hình đi tàu điện ngầm và trải nghiệm thoải mái chụp ảnh vì tất cả mọi người xung quanh đều dán mắt vào điện thoại, không ai để ý đến anh: "Tôi chụp ảnh trên tàu và chẳng gặp chút khó khăn nào vì tất cả mọi người đều bận nhìn điện thoại. Lúc đó, tôi chợt nghĩ rằng 'Ồ, thì ra thời nay tàu điện ngầm là như thế này đây, cũng an toàn đấy chứ'. Thế rồi, tôi cứ thế mà chụp ảnh thôi".

"Ông hoàng phòng vé", nam tài tử được yêu thích hàng đầu xứ Hàn đi tàu nhưng không ai nhận ra, nguyên nhân đằng sau đó làm nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa về việc mọi người quá lệ thuộc vào điện thoại

Trước đây, Park Bo Gum và Yoona cũng từng gây xôn xao nhưng chỉ sau khi hình ảnh chụp vội 2 nghệ sĩ sử dụng phương tiện giao thông công cộng được tung lên MXH. Dù vẫn có fan nhận ra 2 ngôi sao này, nhưng đa phần người xung quanh đều quá bận mải nhìn điện thoại nên không để ý mấy đến sự xuất hiện của họ

Ha Jung Woo ra mắt năm 2002, và chỉ mất 1 năm sau đó để nổi tiếng sau khi tham gia phim điện ảnh đầu tay Madeleine. Và suốt những năm tháng sau đó, Ha Jung Woo dần khẳng định tài năng và tiến vào top diễn viên thực lực hàng đầu xứ củ sâm sau khi tham gia loạt phim điện ảnh bom tấn như The Chaser (2008), Nameless Gangster: Rules of the Time (2012), The Handmaiden (2016).

Đặc biệt năm 2017, bộ phim Thử thách thần chết (Along with the Gods: The Two Worlds) đã đưa danh tiếng của Ha Jung Woo vươn tầm châu Á. Anh còn được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé", lọt top những diễn viên đem về doanh thu phòng vé cao nhất ở Hàn Quốc. Hầu hết các bộ phim điện ảnh có sự tham gia của Ha Jung Woo đều thu về hơn 100 triệu vé.

Ha Jung Woo tham gia hàng loạt bom tấn, đứng ở top diễn viên đem về doanh thu phòng vé cao nhất Hàn Quốc. Anh vốn là gương mặt "bảo chứng" phòng vé, nổi tiếng khắp xứ củ sâm

