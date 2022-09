Tài tử Tiệm mỳ mỹ Nam dắt cún cưng rước dâu, Lee Sang Yoon và dàn sao tưng bừng check in ở hôn lễ

Vào ngày 24/9, nam diễn viên Lee Ki Woo đã tổ chức đám cưới riêng tư tại đảo Jeju, chỉ có sự tham dự của gia đình và những người thân thiết. Bà xã của tài tử Tiệm mỳ mỹ nam nhỏ tuổi hơn anh và không phải người trong giới giải trí.

Trên trang cá nhân, Lee Ki Woo đã chia sẻ khoảnh khắc anh dẫn theo chú chó cưng trong hôn lễ. Bạn bè thân thiết và tài tử Lee Sang Yoon, Kwon Sung Min cũng chia sẻ những hình ảnh đẹp trong đám cưới. Dù không phải người nổi tiếng nhưng vợ của Lee Ki Woo sở hữu nhan sắc duyên dáng và dịu dàng, chiếm được thiện cảm từ khán giả.

Lee Ki Woo chia sẻ khoảnh khắc dẫn chú chó cưng bước đi dọc lễ đường để đón cô dâu

Được biết, bà xã Lee Ki Woo nhỏ tuổi hơn anh và không phải người nổi tiếng

Tài tử Lee Sang Yoon và Kwon Sung Min là những khách mời nổi tiếng đến tham dự đám cưới

Bà xã Lee Sang Min có nhan sắc ngọt ngào và ưa nhìn

Trước đó, tài tử Tiệm mỳ mỹ nam đã viết tâm thư, thông báo tin kết hôn từ tháng 8. Trong thư, Lee Ki Woo bộc bạch: "Nhiều năm trước, tôi đã gặp 1 người đồng điệu với tôi, 1 người vô cùng thông minh và chính trực. Người ấy luôn tình nguyện chia sẻ, trao đi mà chẳng đòi hỏi đáp lại. Chúng tôi tôn trọng nhau và học hỏi lẫn nhau. Tôi muốn bước tiếp với cô ấy trong tương lai, điều này mang đến cho tôi những mục tiêu lớn lao hơn trong cuộc sống".

Lee Ki Woo sinh năm 1981, chạm ngõ điện ảnh qua bộ phim Cổ điển vào năm 2003. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong phim Tiệm mỳ mỹ nam, A love to kill, 18 Again và gần đây nhất là Nhật ký tự do của tôi. Anh từng hẹn hò với nữ diễn viên Lee Chung Ah từ năm 2011 đến 2018.

Lee Ki Woo viết tâm thư thông báo kết hôn từ tháng 8

Nguồn: News1, Instagram