Cách đây 1 tuần, nam diễn viên nổi tiếng người Anh Tim Curry (Ở Nhà Một Mình 2) đã đột ngột qua đời tại nhà riêng. Ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tim Curry không được công bố trên các phương tiện truyền thông.

Tới sáng 4/9, tờ People mới chính thức công khai nguyên nhân tài tử Ở Nhà Một Mình tử vong. Theo tài liệu của Sở Y tế Công cộng Quận Los Angeles, Tim Curry qua đời vì bệnh động mạch vành. Ngoài ra tài liệu cho biết thêm, tiền sử đột quỵ và ung thư thận cũng góp phần dẫn đến cái chết của nam diễn viên nổi tiếng. Tim Curry không trải qua bất kỳ ca phẫu thuật nào trong quá trình điều trị những căn bệnh nói trên trước khi qua đời.

Tim Curry qua đời vì bệnh động mạch vành. Ảnh: Pagesix

Trước đó, Sở Cảnh sát Los Angeles thông tin thêm với Page Six: “Vào lúc 11h23 phút đêm ngày 25/8, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được 1 cuộc gọi thông báo về cái chết của 1 nam giới 80 tuổi (Tim Curry) ở nhà riêng trên phố La Maida”. Theo kết quả điều tra của cảnh sát địa phương, không có khả năng Tim Curry qua đời do bị sát hại.

Cách đây 1 tuần, tờ Topstarnews đưa tin, Tim Curry đã đột ngột qua đời tại nhà riêng. Người quản lý lâu năm khi đó cũng đã nhanh chóng xác nhận tin dữ về Tim Curry trên các phương tiện truyền thông. Nam diễn viên đình đám trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 80, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả yêu điện ảnh khắp toàn cầu.

Trong quá khứ, nam diễn viên đã phải chiến đấu với bệnh tật và trải qua nhiều vấn đề sức khỏe dai dẳng sau cơn đột quỵ nghiêm trọng hồi năm 2012. Sau khi bị đột quỵ cách đây 14 năm, ông đã bị liệt 1 phần cơ thể và phải ngồi xe lăn cho tới cuối đời.

Nam nghệ sĩ phải ngồi xe lăn trong những năm tháng cuối đời. Ảnh: Pagesix

Thông tin Tim Curry đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông thế giới. Tại làng giải trí, nam nghệ sĩ từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên tài hoa, luôn tâm huyết với nghề. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên tới những người thân yêu của cố nghệ sĩ, hy vọng họ có thể nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát to lớn.

Sự ra đi đột ngột của Tim Curry đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ. Ảnh: Pagesix

Tim Curry là 1 trong những nam nghệ sĩ đa năng ở làng giải trí, ông từng hoạt động với tư cách diễn viên kiêm ca sĩ, nghệ sĩ nhạc kịch trước khi rời xa nhân thế. Tim ra mắt vào năm 1968 qua vở nhạc kịch Hair. Nhờ những đóng góp không biết mệt mỏi trên sân khấu nhạc kịch, nam nghệ sĩ đã giành được 3 đề cử Giải Tony với các vở diễn Amadeus, My Favorite Year và Spamalot.

Tim được giới chuyên môn và khán giả công nhận thực lực qua hàng loạt vai diễn gây tiếng vang trên màn ảnh rộng ở loạt phim như Annie, Legend, Clue, Ở Nhà Một Mình 2, The Three Musketeers, Muppet Treasure Island,.. Ngoài ra, ông cũng để lại dấu ấn nhất định khi tham gia các bộ phim như The Worst Witch, The Hunt for Red October, Congo, Charlie's Angels, Scary Movie 2, Kinsey,...

Ớ lĩnh vực phim truyền hình, Tim khẳng định tên tuổi nhờ vai diễn Pennywise trong miniseries It hồi năm 1990. Đáng chú ý, ông từng nhận được đề cử ở giải Primetime Emmy với màn xuất hiện gây tiếng vang ở bộ phim truyền hình Tales from the Crypt hồi năm 1993.

Song song với đó, Tim còn lấn sân làm ca sĩ, từng phát hành 3 album phòng thu theo phong cách rock bao gồm Read My Lips. Fearless và Simplicity. Ngoài ra, nam ngôi sao còn phát hành 1 cuốn hồi ký mang tên Vagabond cách đây đúng 1 năm trước khi qua đời.

Được biết, ngay cả sau khi trải qua cơn đột quỵ nghiêm trọng dẫn tới phải ngồi xe lăn, Tim Curry vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực lồng tiếng cho phim hoạt hình và trò chơi điện tử.

Tim Curry là nam nghệ sĩ đa năng ở làng giải trí. Ảnh: Pagesix