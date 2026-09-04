Nàng cửu vĩ hồ đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ: Thần thái đúng chuẩn "ma mị", khiến netizen "lụy tim" ngay cái nhìn đầu tiên

Nhắc đến những idol chuyển hướng làm diễn viên thành công nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, Cúc Tịnh Y chắc chắn là một trong những cái tên nổi bật nhất. Từng là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc SNH48, "mỹ nhân 4000 năm" đã từng bước thoát khỏi mác "bình hoa di động" để xây dựng dấu ấn riêng. Mới đây nhất, việc thử sức với nhân vật cửu vĩ hồ trong siêu phẩm Nguyệt Lân Mật Án (tên khác: Nguyệt Lân Ỷ Kỷ) tiếp tục mang đến cho khán giả một Cúc Tịnh Y hoàn toàn mới mẻ và đa sắc thái.

Màn lột xác ấn tượng cùng "visual" bùng nổ

Trong Nguyệt Lân Mật Án, Cúc Tịnh Y đảm nhận vai Lộ Vu Y – một cửu vĩ hồ thuộc tổ chức sát thủ bí ẩn mang tên "Vô Tướng Nguyệt". Đây là một nhân vật mang lớp lang tâm lý phức tạp: sở hữu vẻ ngoài yêu mị, quyến rũ nhưng tính cách lại chứa đựng nhiều mặt đối lập. Có lúc Lộ Vu Y vô cùng tinh nghịch, đáng yêu, nhưng thoắt cái đã trở nên lạnh lùng, quyết liệt để che giấu những tổn thương sâu sắc bên trong.

Điểm sáng lớn nhất trong lần hóa thân này chính là khả năng chuyển đổi trạng thái mượt mà của Cúc Tịnh Y. Bằng việc tận dụng triệt để ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm linh hoạt cùng giọng thoại nguyên bản, cô đã lột tả thành công sự giảo hoạt, mê hoặc của một hồ yêu ngàn năm.

Bên cạnh diễn xuất thăng hạng, thế mạnh về tạo hình tiếp tục được mỹ nhân sinh năm 1994 phát huy tối đa. Xuyên suốt bộ phim, cô xuất hiện với 34 tạo hình khác nhau mang đậm màu sắc kỳ ảo phương Đông, nổi bật là mái tóc bạc và đôi tai hồ ly. Sự đầu tư tỉ mỉ này đã biến Lộ Vu Y trở thành một trong những nhân vật cổ trang có tạo hình ấn tượng nhất năm.

"Phản ứng hóa học" day dứt và thành tích kỷ lục

Sức hút của Nguyệt Lân Mật Án không chỉ đến từ cá nhân Cúc Tịnh Y mà còn nằm ở tuyến tình cảm đan xen đầy hấp dẫn. Trọng tâm của câu chuyện là mối quan hệ giữa Lộ Vu Y và Ký Linh (do Điền Gia Thụy thủ vai) – một nhân vật mang thân phận đặc biệt và ẩn chứa nhiều bí mật.

Tình yêu của họ không bắt đầu bằng tiếng sét ái tình mà nảy nở qua những lần đối đầu, nghi ngờ và cùng nhau vào sinh ra tử. Sự đối lập giữa một cửu vĩ hồ tinh ranh, khó đoán và một chàng trai chân thành, kiên định đã tạo nên "phản ứng hóa học" bùng nổ. Càng về sau, mối quan hệ này càng trở nên day dứt khi cả hai phải đối diện với những bí mật thân phận và các ngã rẽ định mệnh. Bên cạnh đó, sự góp mặt của nam diễn viên Tăng Thuấn Hy cũng góp phần tạo nên những nút thắt tình cảm đầy thú vị, đẩy kịch tính của bộ phim lên cao.

Chất lượng của tác phẩm đã được minh chứng bằng những con số biết nói. Ngay từ trước khi lên sóng, phim đã vượt mốc 3 triệu lượt đặt trước. Chỉ sau 52 giờ phát hành, Nguyệt Lân Mật Án xuất sắc cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên Youku, trở thành tác phẩm đạt được thành tích này nhanh nhất trên nền tảng trong năm 2026.

Có thể thấy, từ ánh đèn sân khấu đến ống kính trường quay, Cúc Tịnh Y đang ngày càng chứng minh được nội lực của mình qua những vai diễn đậm chất kỳ ảo, tiếp tục mở rộng dấu ấn và khẳng định sức hút mạnh mẽ trên bản đồ phim ảnh Hoa ngữ.

Hiện Nguyệt Lân Mật Án gồm 29 tập, đang được phát sóng tại Việt Nam trên THVL, vào lúc 21h từ thứ Sáu đến Chủ Nhật hằng tuần.

Nguồn ảnh: Sohu

Thanh Yên