Với các "mọt phim Hàn" đích thực, không khó để nhận ra rằng trong khoảng thời gian gần đây, có một gương mặt đang vươn lên khá mạnh mẽ, đó là Lee Joo Bin. Có điều gì thú vị về cô nàng này, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Lee Joo Bin thăng tiến mạnh mẽ, phủ sóng 2 phim Hàn xuất sắc nhất thời gian qua

Thời điểm hiện tại, bộ phim "Vây hãm: Kẻ trừng phạt" đang tạo nên một cơn sốt lớn. Dĩ nhiên, mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào nam chính nổi danh Ma Dong Seok. Thế nhưng bên cạnh đó, tác phẩm này còn có sự tham gia của một gương mặt đáng chú ý khác là Lee Joo Bin. Trong phim, cô vào vai Han Ji Soo, người phụ nữ đứng đầu đơn vị điều tra mạng và đang làm một cảnh sát ngầm.

Lee Joo Bin trong bom tấn điện ảnh "Vây hãm: Kẻ trừng phạt".

Bên cạnh "Vây hãm: Kẻ trừng phạt", Lee Joo Bin còn gây chú ý với vai Cheon Da Hye trong siêu phẩm truyền hình "Nữ hoàng nước mắt". Nhân vật của cô vốn là kẻ phản diện, lừa dối em trai của nữ chính Hong Hae In (Kim Ji Won). Dẫu vậy về sau, cô đã hoàn lương trước tình yêu chân thành mà người bạn đời dành cho mình.

Cũng giống như ở "Vây hãm: Kẻ trừng phạt", nhân vật của Lee Joo Bin ở phim "Nữ hoàng nước mắt" không phải nữ chính được người xem quan tâm nhất. Dẫu vậy, bằng khả năng diễn xuất ấn tượng cùng nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, cô vẫn rất được lòng khán giả.

Lee Joo Bin gây ấn tượng khi thể hiện thành công thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật Cheon Da Hye trong "Nữ hoàng nước mắt".

Lùi lại khoảng thời gian trước đó, Lee Joo Bin từng góp mặt trong tác phẩm "Bác sĩ luật sư" do So Ji Sub đóng chính. Cô đảm nhận một nhân vật thú vị, đó là nữ phụ Im Yoo Na. Nhân vật này xuất thân hào môn, là người phụ nữ giỏi giang và kiêu kỳ. Cô được sắp xếp để trở thành một cặp với Goo Hyun Sung (Lee Dong Ha) nhưng lại bị chinh phục trước sức hút của phản diện Jayden Lee (Shin Sung Rok).

Cũng trong năm 2022, khán giả thấy cô xuất hiện ở dự án phim đình đám "Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc". Lần này, cô hóa thân thành một nữ nhân viên tại Sở đúc tiền tên Yun Mi Seon, là tình nhân của tay giám đốc ích kỷ, nhát gan. Tuy nhiên về sau, cô lại yêu Denver, một trong các thành viên của băng cướp và thậm chí còn có những phân cảnh vô cùng nóng bỏng.

Lee Joo Bin trong phim "Bác sĩ luật sư".

Lee Joo Bin trong phim "Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc"

Từng có một quá khứ khó khăn

Cho đến thời điểm hiện tại, dù chưa thể là một minh tinh lớn, thế nhưng rõ ràng tên tuổi của Lee Joo Bin đã đến gần với khán giả hơn nhiều so với quá khứ. Thế nhưng trước khi có được danh tiếng và sự nghiệp như ngày hôm nay, Lee Joo Bin từng trải qua quá khứ khó khăn.

Kể từ thời thơ ấu, Lee Joo Bin luôn mơ ước trở thành người nổi tiếng. Tuy vậy, con đường đến với danh tiếng của cô không hề dễ dàng. Cô đã thử vai liên tục trong mười năm nhưng chưa bao giờ được chọn.

Thời điểm Lee Joo Bin ra mắt với vai trò diễn viên, cô chỉ có thể đảm nhận vai nữ thư ký không có lời thoại trong phim truyền hình "Whisper" của đài SBS. Lúc đó, Lee Joo Bin đã 28 tuổi. Rõ ràng với một tân binh, đây không bao giờ là số tuổi lý tưởng.

Trước khi đạt được danh tiếng như hiện tại, Lee Joo Bin từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi thử vai trượt suốt 10 năm.

Trên Yonhap, Lee Joo Bin từng chia sẻ về quá khứ trắc trở của mình:

"Tôi đã dành cả thập kỷ, từ những năm đôi mươi, để làm các công việc bán thời gian khác nhau. Tôi cần trả học phí, phí sinh hoạt trong khi tham gia thử vai. Với tôi, "Quý ngài ánh dương" mới là tác phẩm đầu tay vì ở bộ phim đó, lần đầu tiên tôi có vai diễn có lời thoại.

Ở các buổi thử vai, tôi liên tục bị từ chối. Thế nhưng tôi luôn kiên trì với giấc mơ của mình. Tôi cho rằng thật vô nghĩa khi từ bỏ trước khi nỗ lực hết mình. Dẫu vậy có lẽ, suốt 10 năm tôi đã thử vai với tâm trạng oán trách. Vì ra mắt muộn, thế nên tôi luôn cảm thấy sốt ruột như bị ai đó đuổi theo. Thế nhưng bây giờ, tôi đang cố gắng làm giảm cảm giác đó.

Cho đến nay, tôi đã thể hiện nhiều nhân vật lòe loẹt, cần nhấn mạnh về yếu tố ngoại hình. Do đó, tôi muốn thử sức với một nhân vật bình thường. Thực ra, tôi mới chỉ mua chiếc xe đầu tiên vào năm ngoái. Trước đấy, tôi chỉ đi xe buýt và tàu điện ngầm. Tôi nghĩ rằng những nhân vật kia và tôi ngoài đời khác nhau quá nhiều. Tôi muốn một nhân vật bình thường, dễ đồng cảm".

Cho đến nay, Lee Joo Bin thường chỉ đóng vai phụ trong đa phần các dự án mình tham dự. Cô thường được chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp lộng lẫy hơn là diễn xuất. Tuy nhiên với "Nữ hoàng nước mắt", Lee Joo Bin đã thành công thay đổi cái nhìn của khán giả khi thể hiện được những nội tâm phức tạp của nhân vật Cheon Da Hye.

Cũng bởi vậy, Lee Joo Bin trở thành gương mặt được khán giả yêu thích và trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên sinh năm 1989 thú thực rằng bản thân cảm thấy choáng ngợp trước tình cảm của người xem.

Hy vọng rằng trong tương lai, Lee Joo Bin sẽ tiếp tục có thêm những vai diễn tốt hơn nữa, qua đó mang tới những bộ phim chất lượng cho người xem.

Một vài hình ảnh xinh đẹp của Lee Joo Bin: