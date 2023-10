Tài tử Ký sinh trùng chính thức lên tiếng về bê bối, làm rõ tin tụ tập dùng ma tuý với tình cũ T.O.P và tình cũ Yoochun

Vào ngày 20/10, cảnh sát xác nhận điều tra tài tử Lee Sun Kyun (Ký sinh trùng) cùng 2 cô gái tai tiếng Han Seo Hee (bạn gái cũ của T.O.P) và Hwang Hana (bạn gái cũ của Yoochun) vì hành vi sử dụng ma túy. Thông tin này khiến công chúng bất ngờ vì trước tới nay, Lee Sun Kyun có hình tượng sạch scandal.

Đến nay, luật sư của nam diễn viên đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo đó, tài tử đình đám phủ nhận quen biết với Han Seo Hee và Hwang Hana. Nhưng khi được hỏi về hành vi sử dụng ma túy, luật sư này đưa ra câu trả lời mập mờ: "Thật khó để nói. Lee Sun Kyun sẽ hợp tác điều tra trung thực với cảnh sát".

Phía Lee Sun Kyun phủ nhận quen biết...

... 2 cô gái tai tiếng Han Seo Hee và Hwang Hana

Được biết, Lee Sun Kyun đã đâm đơn kiện 1 kẻ cầm đầu đường dây ma túy có hành vi đe dọa, tống tiền tài tử hàng trăm triệu won. Nam diễn viên và 7 người khác, bao gồm cả Hwang Hana và Han Seo Hee đối diện với cáo buộc sử dụng ma túy nhiều lần ở các cơ sở giải trí, khu dân cư tại Gangnam, Seoul.

Làng giải trí đã có động thái ngầm "cấm sóng" Lee Sun Kyun sau khi bê bối nổ ra. Truyền thông đưa tin ekip làm phim No Way Out đang gấp rút tìm người thay thế vai diễn của Lee Sun Kyun. Tài tử bị gỡ quảng cáo và điều này làm "vạ lây" đến bà xã Jeon Hye Jin. Nữ diễn viên đã bán lỗ tòa nhà ở Nonhyeon, Gangnam với giá 15 tỷ won (272 tỷ đồng) vào tháng 5 vừa qua. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên biết chuyện Lee Sun Kyun dùng ma túy từ lâu và bán nhà để chuẩn bị tài chính lo cho vụ việc của chồng.

Quảng cáo của vợ chồng Lee Sun Kyun - Jeon Hye Jin bị gỡ sau bê bối ma túy

Nguồn: Allkpop