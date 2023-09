Tài tử đóng thợ săn hải tặc Zoro phim 'One Piece' đang gây sốt vì như xé truyện bước ra đời thực

Mặc dù Knights of the Zodiac (2023) do Hollywood đầu tư một lần nữa phá hỏng cốt truyện chuyển thể từ manga kinh điển Saint Seiya nhưng mọi chuyện đổi chiều khi One Piece live-action công chiếu, vai Zoro của Mackenyu nhận mưa lời khen, gây sốt toàn cầu những ngày gần đây.