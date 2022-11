One Piece chiêu đãi khán giả một concert thật sự, OST gây bão khắp nơi

Tựa phim chủ đề âm nhạc đầu tiên

Bối cảnh One piece film red diễn ra trên hòn đảo âm nhạc Elegia, nơi buổi hòa nhạc đầu tiên của diva đình đám nhất thế giới hải tặc - Uta được tổ chức. Buổi concert hoành tráng bậc nhất này quy tụ sự tham gia của đông đảo người hâm mộ Uta, cả giới thủy thủ, hải tặc và tất nhiên không thể thiếu băng hải tặc Mũ Rơm với toàn những “fan cứng” Uta như anh chàng Sanji hay chú tuần lộc Tony Tony Chopper.

Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ được thưởng thức tổng cộng 7 ca khúc của diva Uta, được thể hiện bởi giọng ca Ado. Trong đó, “New Genesis” là bài hát chủ đề của phim, cũng được coi là “bài hát thành công nhất của diva Uta”. Ca khúc được sử dụng ngay khi buổi biểu diễn của Uta bắt đầu, với sự kết hợp của ánh sáng hào nhoáng và những điệu nhảy đậm dấu ấn cá nhân của nàng diva ảo nổi tiếng.

Sáu ca khúc còn lại của Uta được sử dụng với mục đích rõ ràng trong từng cảnh quay, phù hợp với sự phát triển của mạch phim cũng như sự thay đổi tâm lý của nhân vật Uta. Nhờ đó, One piece film red giống như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc - trải nghiệm mới mẻ dành cho người hâm mộ của loạt phim đình đám này.

Nhạc phim gây bão bảng xếp hạng

Ngay từ khi được tiết lộ trong trailer, ca khúc chủ đề của phim “New Genesis” đã chiếm được sự yêu mến của khán giả. Ca khúc bắt tai này đã chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng Global Top 100 của Apple Music, trở thành bài hát tiếng Nhật đầu tiên làm được điều này.

Trên bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản Oricon, cả “New Genesis” cùng album nhạc phim “Uta no Uta: One Piece Film Red” cũng gặt hái nhiều thành công. Ca khúc chủ đề “New Genesis” thống trị bảng xếp hạng Weekly Digital Single trong suốt hàng tháng trời, trở thành ca khúc vượt mốc 100 triệu lượt nghe nhanh thứ tư trong lịch sử bảng xếp hạng này.

Cùng với “New Genesis”, 4 ca khúc khác trong phim lần lượt lọt Top 5 Streaming Chart hàng tuần vào tháng 8 vừa qua, đưa nữ ca sĩ Ado trở thành cái tên đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Nhật Bản làm được điều này. Không chỉ thế, cô cũng trở thành một “nữ vương” mới của bảng xếp hạng Oricon, khi lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống bảng xếp hạng này, có một nghệ sĩ bốn tuần liên tiếp đứng đầu ba bảng xếp hạng quan trọng nhất.

Khán giả đại chúng phấn khích với trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao

Ngay sau khi ra mắt tại Nhật Bản vào hồi tháng Tám vừa qua, One piece film red đã tạo nên một cơn sốt lớn tại Nhật Bản. Bộ phim chỉ mất chưa đầy 1 tháng để leo lên giành ngôi vương “phim điện ảnh có doanh thu cao nhất phòng vé Nhật Bản năm 2022”, đánh bại bom tấn Top gun maverick chiếu trước đó gần 3 tháng của Tom Cruise. Hiện tại, doanh thu của One piece film red tại Nhật Bản vẫn đang tiếp tục tăng, vươn lên thứ 9 trong số các phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Nhật Bản.

Để đạt được thành công vang dội tại phòng vé, One piece film red không thể chỉ nhờ vào sức mạnh đến từ cộng đồng fan. Tại xứ sở hoa anh đào, Onep piece film red gần như đã tạo nên một cơn sốt, một hiện tượng xã hội. Rất nhiều khán giả dù không phải fan cứng của loạt phim One Piece vẫn đến với rạp chiếu để thưởng thức bộ phim, vì mọi người xung quanh họ đều đang làm vậy.

Dấu ấn đậm nét nhất mà One piece film red để lại trong khán giả là phần âm nhạc quá tuyệt vời của bộ phim. Rất nhiều các bình luận 5* trên các trang đánh giá uy tín đến từ khán giả đại chúng đều khẳng định họ vô cùng thỏa mãn với trải nghiệm điện ảnh đặc biệt, độc đáo mà One piece film red mang lại. Phần âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, cùng sự thể hiện của giọng ca nội lực Ado khiến khán giả hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim cùng câu chuyện của các băng hải tặc, dù trước đó họ có từng biết đến One Piece hay không.

Chính âm nhạc ấn tượng đã giúp One piece film red ghi điểm ngoạn mục trong lòng khán giả đại chúng. Phép thử táo bạo lần này của nhà sáng tạo Oda khẳng định rằng, vẫn còn quá nhiều tiềm năng để khai phá ở One Piece, đưa thương hiệu này đến thật gần với khán giả đại chúng trong thời gian ngắn.

ONE PIECE FILM RED - Khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ: 25/11 với các định dạng 2D, IMAX, 4DX. Đặc biệt dành cho fan của One Piece, phim sẽ có suất chiếu sớm nguyên ngày 18, 19, 20/11.