Tài tử 'Bản tình ca mùa đông' rời bỏ showbiz

Ngày 13/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Bae Yong Joon giải nghệ, trang web chính thức của anh được rao bán. Khi khán giả truy cập trang web, họ nhận thông báo “mua miền này” hiện lên.

Chiều cùng ngày, OSEN đưa tin quản lý của tài tử Bản tình ca mùa đông cho biết thông báo trên web chính thức là do viên Bae Yong Joon chưa ra hạn tên miền, không phải diễn viên rao bán trang web.

“Ông hoàng Hallyu” Bae Yong Joon rời bỏ showbiz từ lâu. Ảnh: Naver.

Về tình trạng hiện tại của Bae Yong Joon, quản lý nói: “Bae Yong Joon đang ở Hawaii với vợ Park Soo Jin và các con. Anh ấy không nói gì khác và bàn giao cổ phiếu anh sở hữu ở công ty Keyeast cho SM năm 2018, đó là lối thoát tuyệt vời để rời khỏi ngành giải trí Hàn Quốc. Việc này như cách diễn viên nghỉ hưu vậy”.

Trên thực tế, Bae Yong Joon giã từ ngành giải trí từ lâu. Anh không có công ty quản lý sau khi bán cổ phần của mình tại Keyeast cho SM Entertainment. Bộ phim truyền hình Dream High năm 2011 và chương trình văn hóa Hành trình tìm kiếm vẻ đẹp Hàn Quốc là hai dự án cuối cùng diễn viên tham gia. Vai chính cuối của tài tử họ Bae là phim truyền hình MBC năm 2007 - Taewangsashingi.

Năm 2015, Bae Yong Joon kết hôn với đồng nghiệp kém 13 tuổi Park Soo Jin. Họ có hai con, một trai và một gái.

Bae Yong Joon và vợ - diễn viên Park Soo Jin.

Bae Yong Joon sinh năm 1972, xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Greetings of Love năm 1994 và trở nên nổi tiếng với Young Man's Sunshine, First Love, Barefoot Youth và Hotelier. Đặc biệt, Bản tình ca mùa đông (2002) trở thành cú hit lớn giúp danh tiếng diễn viên vụt sáng không chỉ ở Hàn Quốc, Nhật Bản mà vươn tới nhiều quốc gia châu Á. Bae Yong Joon được fan Nhật Bản yêu mến gọi là “hoàng tử Yonsama”, “ông hoàng Hallyu”.

Nam diễn viên không dùng mạng xã hội. Mọi thông tin về anh, gia đình đều ít ỏi. Ngừng tham gia showbiz, tài tử chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh.

Theo Naver, OSEN