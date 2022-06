Scandal tồi tệ trong cuộc đời khiến Bae Yong Joon trở thành "ông hoàng thất thế", suốt nhiều năm trời phải ở ẩn bên cạnh cô vợ "Lọ Lem xứ Hàn"

Nhiều năm về trước, mỗi khi gọi tên Bae Yong Joon người ta dễ dàng nghĩ đến hàng loạt mỹ danh. Và trong số đó, có danh xưng "ông hoàng Châu Á" của Bae Yong Joong cũng khiến vô số nghệ sĩ phải ghen tị và ngưỡng mộ.

Bae Yong Joon là một trong những nghệ sĩ mở đầu cho làn sóng Hallyu. Từ thập niên 1980, Hàn Quốc đã quyết định thúc đẩy sự phổ biến của K-drama và K-pop ra toàn thế giới và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Nhờ các bộ phim của mình, Bae Yong Joong đã góp phần tạo nên thành công của làn sóng Hallyu, trở thành niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc và được khán giả ưu ái với biệt danh “ông hoàng Kbiz”.

Không chỉ thành danh trên con đường nghệ thuật, Bae Yong Joon còn được đánh giá là ngôi sao có khả năng kinh doanh và tầm nhìn chiến lược. Ngay từ khi vẫn ở đỉnh cao danh vọng, Bae Yong Joon đã ngay lập tức nghĩ tới việc thành lập công ty giải trí. Không dừng lại tại đó, Bae Yong Joon còn là ông trùm kinh doanh khi biết tận dụng danh tiếng của mình để hoạt động vững chắc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, ẩm thực...

Vị thế của Bae Yong Joon ở làng giải trí Hàn càng ngày càng trở nên vững mạnh và quyền lực.

Hào quang, danh vọng, tiền bạc và sự nổi tiếng đã mang đến cho Bae Yong Joon nhiều điều. Có một giai đoạn ở showbiz Hàn chẳng ai có thể vượt qua Bae Yong Joon về sự nổi tiếng. Bất kỳ động thái nào của ông hoàng Kbiz đều nhận được sự săn đón của truyền thông.

Thế nhưng, vương triều mà Bae Yong Joon xây dựng đã lập tức sụp đổ với hàng loạt bê bối. Năm 2014, công ty giải trí của Bae Yong Joon đối diện với hàng loạt chỉ trích khi "gà cưng" Kim Hyun Joong vướng vào bê bối hành hung đánh đập bạn gái. Dù sau đó Kim Hyun Joong được "minh oan" nhưng thời điểm scandal nổ ra đã trở thành bê bối khiến công ty giải trí KeyEast gặp khủng hoảng một cách khủng khiến.

Khi vụ việc vẫn còn đang ồn ào khi bà xã của Bae Yong Joon - nữ diễn viên Park Soo Jin bị tố lợi dụng danh tiếng người nổi tiếng để hưởng đặc quyền. Ồn ào này xuất phát từ một bài đăng trên mạng xã hội của một phụ nữ cũng sinh em bé cùng thời gian với bà xã Bae Yong Joon sinh em bé.

Theo cư dân mạng này thì trong quá trình nằm ở khu vực này, Park Soo Jin đã lợi dụng danh tiếng ngôi sao của mình để đòi hỏi những đặc quyền quá đáng. Theo người này, Park Soo Jin không tuân thủ các quy định của bệnh viện, ngang nhiên đưa người vào thăm, mang thức ăn vào khu vực không được phép. Đặc biệt, cô còn chen ngang ở khu vực đặt lồng ấp trẻ em.

Sau đó, một vài cư dân mạng khác cũng lên tiếng và cho rằng Park Soo Jin đã dùng danh tiếng ngôi sao của mình để có được ưu ái trong bệnh viện mà không quan tâm đến quy định.

Ngay sau khi có những ồn ào trên mạng xã hội, Park Soo Jin đã gửi thư xin lỗi và giải thích trên trang cá nhân. Mặc dù Park Soo Jin đã lên tiếng xin lỗi nhưng điều đó không làm cho cư dân mạng bớt lời chỉ trích. Theo họ, Park Soo Jin không phải là người duy nhất sinh con lần đầu. Bae Yong Joon cũng bị thế gánh vô số lời mắng chửi.

Tuy nhiên, đây không phải là scandal khủng khiếp khiến ngôi sao quyền lực nổi tiếng một thời ở ẩn.

Ngày 2/5/2018, Dispatch bất ngờ công bố loạt hình ảnh và clip tham gia hội nghị dị giáo của Park Jin Young và Bae Yong Joon. Ngay sau khi loạt hình ảnh này được công bố đã nhanh chóng gây ra sóng gió trên mạng internet Hàn Quốc. Trong hình ảnh và clip bị tung ra, Bae Yong Joon ngồi nghe giảng cùng các tín đồ khác còn Park Jin Young thì là người giảng giáo lý cho các tín đồ.

Được biết, giáo phái mà Bae Yong Joon và Park Jin Young có dính dáng tới là Giáo phái cứu rỗi - Salvation Sect - giáo phái dị giáo gây tranh cãi tại Hàn, có kinh doanh nhiều thứ và lợi nhuận dùng vào những việc hợp pháp lẫn bất hợp pháp.

Sau scandal này, Bae Yong Joon gần như im hơi lặng tiếng toàn bộ trong suốt 1 thời gian dài và cũng dần dần vắng bóng khỏi làng giải trí Hàn Quốc. Ông hoàng 1 thời đình đám giờ gần như không xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Hình ảnh hiếm hoi của bà xã Bae Yong Joon sau loạt ồn ào.

Khi Bae Yong Joon và Park Soo Jin nên duyên vợ chồng, người ta đã gọi nữ diễn viên họ Park là "nàng Lọ Lem xứ Hàn". Nguyên nhân là do so về danh tiếng cũng như ngoại hình, Park Soo Jin đều kém xa so với ông xã nổi tiếng của mình. Thế nhưng, chỉ với danh xưng bà xã của Bae Yong Joon, Park Soo Jin đã một bước trở thành bà hoàng.

Sau hàng loạt bê bối, Bae Yong Joon ở thời điểm hiện tại lựa chọn cuộc sống ở ẩn bên cạnh người vợ trẻ cùng 2 con nhỏ. Gần 4 năm qua, gần như không có mấy tin tức liên quan tới Bae Yong Joon xuất hiện. “Ông hoàng Hallyu” thuở nào giờ đã chính thức từ giã màn ảnh để dồn tâm huyết cho việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cũng chẳng còn mấy ai nhắc về cái tên Bae Yong Joon ở làng giải trí Hàn, có chăng chỉ còn là trong những câu chuyện cũ.

